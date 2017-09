Sub-20 do Novorizontino vence o Comercial por 3 a 1 na tarde desta quinta-feira

A equipe Sub-20 do Grêmio Novorizontino entrou em campo no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi na tarde desta quinta-feira (7) para mais uma rodada do Campeonato Paulista. A equipe enfrentou o Comercial e venceu por 3 a 1.

Logo no início do primeiro tempo, Thiago abriu o placar para o Tigre. E aos quarenta e sete minutos o Comercial marcou e igualou. No segundo tempo, após algumas alterações do Técnico Willian Sander, a equipe esteve mais presente dentro do jogo e bem no final, conseguiu garantir a vitória. Primeiro foi Bruno, que aos trinta e sete minutos, após bater uma falta, marcou o gol e deixou a equipe novamente na frente do placar. Logo depois, aos quarenta e três, depois de um passe de Léo Tocantins, Mairiel marcou o terceiro gol do Tigre. Fim de jogo: Grêmio Novorizontino 3 x 1 Comercial.

Para o Técnico Willian Sander, o bom trabalho em equipe fez a diferença na partida: “Foi um jogo bem competitivo. A equipe adversária, jogou totalmente para frente. Hoje, tecnicamente e individualmente, nossa equipe estava um pouco abaixo do trabalho que vem sendo realizado, o que é algo natural, somos todos seres humanos. Após algumas mudanças e com a força do nosso grupo, conseguimos dominar novamente. Estamos muito felizes e contentes com todo o trabalho que vem sendo feito, nossos atletas estão de parabéns. Agora não podemos parar, temos muitos jogos ainda pela frente”, finalizou.

No próximo sábado (16), o Sub-20 volta a campo em Penápolis, onde às 15h vai enfrentar os donos da casa no Estádio Tenente Carriço.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino