Sub-20 do Novorizontino enfrenta o Penapolense em mais uma rodada do Paulista

Neste sábado (16/09), o Sub-20 do Grêmio Novorizontino vai entrar em campo para mais uma rodada do Campeonato Paulista. Dessa vez a equipe viaja até Penápolis, onde às 15h, vai enfrentar os donos da casa no Estádio Tenente Carriço.

Após vencer o Comercial no Jorjão por 3 a 1, a equipe continua em primeiro lugar dentro do grupo 1. São 38 pontos em 16 jogos. No total: 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Para o Técnico Willian Sander, a pressão vai aumentar, mas apesar disso, confia no bom desempenho da equipe: “É um adversário difícil, em um jogo fora de casa. Vamos manter nosso foco e trabalho para que a gente consiga dar continuidade naquilo que estamos fazendo dentro da competição”, finalizou.

