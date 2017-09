Sub-20 do Grêmio perde para o Novorizontino por 4 a 1

As categorias de base do Grêmio Novorizontino, entraram em campo para mais uma rodada do Campeonato Paulista. Em uma partida em que a todo momento a equipe buscou o jogo e tomou iniciativa, o Sub-20 venceu o Catanduvense por 4 a 1, no Estádio Sílvio Salles em Catanduva, com gols de João Augusto, Christopher, João Pedro de Giuli e João Pedro Melgacio. O Sub-17 venceu o Primavera no Jorjão por 3 a 0, marcaram os gols, Adrian, Kauam e Jackson, todos no segundo tempo. Já o sub-15 também jogou no Jorjão e empatou em 1 a 1 com o AA Portuguesa, Cauê abriu o placar para o Tigre no início do segundo tempo.

Para o Técnico do Sub-17, Mário Henrique, o resultado é a prova de todo o comprometimento e força de vontade da equipe: “O jogo de hoje foi mais do que perfeito, veio para mostrar o tanto que é válido se empenhar em termos de formação, ações e entrega. Saímos muito felizes por tudo que eles apresentaram, é um grupo bastante jovem, temos muito a crescer e a acrescentar a todos eles no próximo ano. Esperamos dar continuidade a todo esse trabalho”.

Para o Técnico do Sub-15, Rafael Stucchi, o campeonato trouxe ainda mais crescimento e amadurecimento à equipe: “Infelizmente o Campeonato termina de uma forma que não esperávamos. No futebol é assim, nem sempre quem constrói e se impõe melhor dentro do jogo, sai vencedor. Deixo meus parabéns pela entrega da equipe. Toda experiência é válida, positiva ou negativa. Isso tudo agrega conhecimento para os atletas e para nós da comissão, sempre há um aprendizado”, finalizou.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino