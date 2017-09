STU retira vagas de estacionamento de trecho da rua Bahia

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) aumentará a faixa de rolagem na rua Bahia, entre as ruas Brasil e Treze de Maio, a partir da próxima segunda-feira, dia 21. Com isso, o estacionamento no lado esquerdo da via será proibido.

O objetivo, de acordo com a STU, é melhorar a fluidez no trânsito na área central. A medida já havia sido adotada anteriormente pelo setor, como forma de permitir o fluxo de carros em duas faixas de rolagem, facilitando o acesso dos motoristas ao Centro.

“Fizemos alguns estudos no sentido de melhorar o fluxo. Percebemos que, com o estacionamento em ambos os lados da via, a faixa de rolagem fica estreita, dificultando manobras e a fluidez no trânsito. A alteração visa facilitar esse acesso aos motoristas”, disse a secretária de Trânsito, Maria Luiza Sprone.

O fluxo da via também será ampliado a partir do início do funcionamento do semáforo já instalado no cruzamento das ruas Bahia e Amazonas (foto), de forma a facilitar o cruzamento da rua Amazonas para quem trafega pela rua Mogi Mirim.

“Instalamos o semáforo de forma prévia para que os motoristas possam se habituar com o equipamento. Logo faremos a fixação de placas indicativas ao longo das vias e a pintura de faixas de pedestre”, explica a secretária. A STU providenciou faixas de orientação nas proximidades do local que passará por alteração.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM