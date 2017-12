STU libera vagas nos dois lados da rua Bahia em dezembro

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), liberou o estacionamento dos dois lados da rua Bahia durante o mês de dezembro. A medida visa facilitar o acesso dos consumidores ao comércio local para as compras de Natal.

A permissão passou a valer na tarde da última sexta-feira, dia 1º de dezembro, e segue até 2 de janeiro. No período, está permitido estacionar nos dois lados da via, inclusive no perímetro compreendido entre as ruas Brasil e Treze de Maio.

“Importante ressaltar aos motoristas que o estacionamento é rotativo e que as regras para a Área Azul continuam valendo, até porque a movimentação de carros nas ruas é ainda maior em dezembro”, informa a secretária de Trânsito, Maria Luiza Sprone.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM