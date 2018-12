STU dá início a instalação de novos semáforos em Catanduva

Está em andamento a troca dos controladores semafóricos na área central de Catanduva. O dispositivo dará condições para a criação dos corredores verdes nas principais ruas e avenidas da cidade a partir da sincronização dos aparelhos. A empresa responsável pelo serviço – contratada pela Prefeitura de Catanduva, iniciou a instalação na esquina das ruas Sergipe e Maranhão.

A aquisição prevê a troca de 65 equipamentos, que formam o conjunto de tráfego eletrônico, além da licença de 12 meses para a central de controle assistida – que será instalada posteriormente. A previsão é de que todos os aparelhos sejam substituídos até o final desta semana.

De acordo com o secretário de Trânsito, os semáforos atuais são antigos e bastante ultrapassados no que diz respeito à tecnologia e, portanto, não conversam entre si. “As mudanças nos darão condições de modernizar o sistema e, desta forma, otimizar o fluxo de veículos em nossa cidade”, disse.

Os novos modelos farão, sozinhos, a ‘leitura’ das ruas e a autorregulação do tempo entre o verde e o vermelho. Além disso, a central semafórica permitirá que a equipe da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) controle as ações por computador ou, até mesmo, pelo celular.

Os semáforos antigos, de acordo com o secretário, serão recolhidos e reformados. Os dispositivos serão reaproveitados para a expansão do parque semafórico em Catanduva, direcionando-os para bairros que têm ruas com grande demanda de veículos e alto risco de acidentes e, portanto, necessitam de regulação no trânsito.

Da Redação

Foto – Divulgação