Sincomercio anuncia saída do Conselho de Desenvolvimento Empresarial do Prodeica

O Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, Sincomercio – renunciou a vaga que ocupava no Conselho de Desenvolvimento Empresarial de Catanduva do Programa de Desenvolvimento Integrado de Catanduva – Prodeica, na última quarta-feira, dia 22 de novembro.

Por meio de ofício, o sindicato informou sua renuncia e protocolou o documento na Prefeitura. O presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior (foto), explica que a decisão se deu pela parcialidade do conselho, que tem em sua maioria, membros do governo atuando em prol dos interesses do Executivo municipal.

“Foi nesse Conselho que surgiu o, até então, Projeto de Lei 14/17 recém aprovado, no qual a Prefeitura conta com ampla maioria pois detém a maior parte das indicações dos cargos. Essa posição se tornou ainda mais grave, com a permissão do prefeito indicar mais dois representantes da sociedade, nova cláusula incluída na lei recém aprovada. Assim, o Sincomercio não irá aceitar fazer parte de um conselho meramente homologatório dos projetos de interesses do governo municipal”, finaliza Ivo Pinfildi.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM