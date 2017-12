Shopping em Rio Preto recebe encontro de fãs e Cosplayers de Star Wars

O Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto recebe neste domingo, 10 de dezembro, uma legião de fãs apaixonada pelo universo Star Wars. Antecedendo a estreia nacional do filme “Os Últimos Jedi”, no dia 14 de dezembro, será realizado o “Encontro de Fãs e Cosplayers de Star Wars”.

Uma maratona de atividades está programada para receber os participantes, com palestras, mesa-redonda, exposição de objetos de colecionadores, desfile de Cosplayers, sessão de fotos e um Quiz, com sorteio de brindes.

Confira a programação:

11h15: Palestra “Tecnologia, games e cinema do Universo da Força”, com Saulo Veltri.

12h15: Palestra “O que é ser fã de Star Wars nos dias de hoje”, com Emerson Mistico.

Local: Cinépolis Iguatemi

Inscrições: https://www.sympla.com.br/encontro-de-fas—star-wars__223573

14h30 – Mesa- redonda com a equipe do podcast “RobotGeeks” e membros do Star Wars Rio Preto – um bate papo sobre o universo canônico e expectativa sobre Os Últimos Jedi.

Local: Livraria Leitura

Inscrições: https://www.sympla.com.br/star-wars—encontro-de-fas—mesa-redonda__223576

17h – Desfile de Cosplayers (aberto para quem comparecer caracterizado), acompanhado de uma banda tocando a marcha imperial, além da distribuição de máscaras.

Início: Livraria Leitura

18h – Sessão de fotos

Local: Cinépolis

11h às 22h – Exposição de peças de colecionador e artes sobre os filmes da série Star Wars.

Local: Cinépolis

12h15 às 17h30 – Realidade Virtual: A Força está em suas mãos – sorteio de participação para quem se inscrever nas atividades (Quiz).

Local: Cinépolis – Hall da Sala VIP

* é necessário apresentar a inscrição no local.

Da Redação

Foto – Divulgação