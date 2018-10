Seu Moço lança clipe com ritmo de reggae e estilo naturalista

O cantor rio-pretense Seu Moço acaba de lançar seu novo clipe com a música “Pontos Finais”, escrita por ele mesmo e a dupla Theo & Luan, a nova sensação do sertanejo na região. O ritmo é uma mistura de reggae e fala sobre uma jovem que cresceu, mudou e não busca mais histórias de amor como pontos finais.

“A princípio o pessoal vai pensar que é a música Tears in Heaven (Lágrimas no Paraíso) de Eric Clapton, mas é só uma adaptação do ritmo, misturado com um reggae. Essa música é aquela que a gente escuta e canta fácil, tem uma sonoridade impar. E agradeço aos amigos Theo e Luan que toparam participar dessa ideia”, afirma Seu Moço.

Segundo ele, a história da jovem é praticamente a mesma de muitas outras mulheres que crescem e buscam um amor, mas não querem mais nada como pontos finais. “Todos nós sonhamos com uma história de amor duradoura, para sempre. E ninguém quer as coisas com pontos finais, foi daí que tiramos o título da música”, diz Seu Moço.

Essa nova música é mais uma de várias que Seu Moço quer gravar ainda esse ano, misturando um ritmo naturalista e romântico. A produção foi realizada pela agência Teodora Relações Públicas, em parceria com a loja Golden Eleven. A direção de fotografia é de Dawison Pinheiro.

O clipe pode ser assistido por aqui: https://www.youtube.com/watch?v=wp_rWJ7i30I&t=2s

Da Redação

Foto – Divulgação