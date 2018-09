Setembro Amarelo: Fórum capacita agentes comunitários

Um ciclo de atividades esclarecedoras marcou o início do III Fórum de Prevenção ao Suicídio. A primeira rodada da programação teve como público-alvo os agentes comunitários de saúde do município.

Eles foram envolvidos em um debate de ideias, que visa conscientizar as pessoas a enfrentar o tabu que rodeia a temática, e em dinâmicas com foco na valorização da vida. A ideia é qualificar os agentes comunitários a lidar com esse tipo de situação, que pode ocorrer na rotina de trabalho, já que esses profissionais estão em contato direto com a população.

“Queremos abrir o diálogo, romper barreiras e os preconceitos sobre essa questão”, ressaltou o secretário.

O conteúdo foi aprofundado em apresentação ministrada pela equipe do Centro de Estudos em Prevenção e Pósvenção do Suicídio, da escola de enfermagem da USP de Ribeirão Preto. O evento é parte da programação alusiva ao Setembro Amarelo, mês de valorização da vida.

O encerramento do fórum será na terça-feira da semana que vem, dia 25, das 7 às 17 horas, no auditório do Senac. Na ocasião, o assunto será abordado com os profissionais da área da saúde com nível superior, mediante credenciamento.

Suicídios

Os números relacionados a suicídio em Catanduva explicam a importância da conscientização sobre o assunto. Do começo do ano até agora, seis pessoas tiraram a própria vida na cidade. O mais recente caso foi registrado este mês. Ao longo de 2017, foram oito ocorrências dessa natureza.

Os números são ainda maiores se levadas em conta as tentativas não exitosas, que somaram 88 casos em 2018 e 155 ocorrências no ano passado.

Da Redação

Foto – Divulgação