Setembro Amarelo: Catanduva promove Fórum de Prevenção ao Suicídio

Catanduva sedia o 2° Fórum de Prevenção ao Suicídio nesta quinta-feira, dia 14, no anfiteatro da Fundação Padre Albino. A programação integra a campanha de conscientização nacional de prevenção ao suicídio, denominada Setembro Amarelo. A programação é direcionada aos profissionais da Estratégia de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde.

Serão dois períodos de atividades. De manhã, a partir das 8 horas, e à tarde, a partir das 13h30. A participação ocorrerá mediante credenciamento.

O assunto será abordado na palestra “Os desafios na identificação e prevenção do suicídio”, ministrada por Karin Casarini, professora do departamento de psicologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Também haverá apresentações do coral do Caps II (Centro de Atenção Psicossocial) e do Senac (Serviço nacional de Aprendizagem Comercial).

O mesmo cronograma será seguido nos dois períodos do fórum.

Além de divulgar o tema, a proposta do fórum é alertar a população sobre a importância de sua discussão. Atualmente, o suicídio é um problema de saúde pública no Brasil e sua ocorrência é grande. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que ocorram, no Brasil, 12 mil suicídios por ano.

Mesa Redonda

Médicos da Estratégia da Saúde da Família estarão envolvidos numa mesa-redonda nesta quarta-feira, dia 13. A atividade será realizada no Anfiteatro da Fundação Padre Albino, a partir das 14 horas, também compondo a programação do de Prevenção ao Suicídio. O tema será “Percursos e desafios na prevenção do suicídio”. Três médicas farão o debate. O evento é promovido pela Secretaria de Saúde em parceria com a Fundação Padre Albino (FPA).

Serviço

II Fórum de Prevenção ao Suicídio

Local: Anfiteatro da Fundação Padre Albino

Endereço: Rua Treze de Maio, 1064, Centro

Horários de credenciamento: 8h e 13h30

Da Redação

Foto – Divulgação