Sessão do Legislativo terá representante do Corpo de Bombeiros

Oito Projetos de Lei estão na pauta da Sessão desta terça-feira na Câmara de Catanduva. O Comandante do Corpo de Bombeiros de Catanduva, Capitão PM José Luiz Ferrari Ferreira, também participará da sessão para explanar sobre a corporação na cidade.

Na Ordem do Dia, volta para discussão o projeto que proíbe festas do tipo Open Bar no município. Confira:

– Discussão e votação do P.L. nº 052/2017, do edil Luís Pereira, denominando o Complexo Público que especifica e dando outras providências.

– Discussão e votação do P.L. nº 055/2017, dispondo sobre a proibição da Administração Pública de adquirir, queimar, soltar ou manusear fogos de artifício com barulho.

– Discussão e votação do P.L. nº 056/2017, autorizando o Executivo abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária do

Exercício de 2.017.

– Discussão e votação do P.L.C. nº 012/2017, proibindo festas do tipo Open Bar no município de Catanduva, medida integrante do Programa denominado “Município Saudável”, e dando outras providências.

– Discussão e votação do P.L.C. nº 014/2017, alterando dispositivos da Lei Complementar nº 0827, de 08 de março de 2.016 que estabelece o Programa de Desenvolvimento Empresarial de Catanduva e dando outras providências.

– Discussão e votação do P.L.C. nº 015/2017, do Executivo, dispondo sobre o uso, a limpeza e a manutenção de imóveis situados no perímetro urbano do município e dando outras providências.

– Discussão e votação do P.L.C. nº 018/2017, do Executivo, alterando o artigo 4º, da Lei Complementar nº 0381, de 28 de junho de 2.007.

2ª DISCUSSÃO

– Discussão e votação do P.L.C. nº 016/2017, do edil Onofre Baraldi, dando nova redação ao inciso VII do artigo 1º da Lei Complementar nº 0097, de 21 de dezembro de 1.998.

A Sessão tem início às 17h30.

Da Redação

Foto – Notícia da Manhã