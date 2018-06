Sessão desta terça-feira possui 13 proposituras para serem votadas

A 61ª Sessão Ordinária, que será realizada nesta terça-feira, 19 de junho, possui na pauta 13 proposituras para serem votadas. Também durante o expediente farão uso da Tribuna a pedido do vereador Gaúcho, o ex-prefeito e ex-vereador sr. Dr. José Alfredo Luiz Jorge, que irá explanar sobre a retirada dos trilhos da linha do trem do centro da cidade.

A pedido de Nilton Candido, o Sr. Edson Andrella, diretor superintendente do IPMC, falará sobre as vantagens e desvantagens que o concurso de diretores de escolas vai trazer para o Instituto de Previdência dos Municipiários.

A abertura da sessão está prevista para às 17h30.

Confira abaixo a Ordem do Dia:

1ª Discussão

1- P.L. nº 024/2018, do Sr. Prefeito Municipal, estabelecendo as Diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município para o Exercício de 2019 e dando outras providências.

2- P.L. nº 028/2018, do edil Antonio A. Ferreira – Gaúcho, revogando expressamente a Lei Municipal nº 5.278, de 21 de dezembro de 2011 e a Lei Municipal nº 5.647, de 16 de abril de 2015.

3- P.L. nº 030/2018, do edil Antonio A. Ferreira – Gaúcho, estabelecendo normas para o cadastro através da chipagem ou tatuagem de animais domésticos e/ou domesticados no município de Catanduva, e dando outras providências.

4- P.L. nº 031/2018, do Sr. Prefeito Municipal, declarando feriado o dia 08 de agosto, data da comemoração do Padroeiro de Catanduva, São Domingos.

5- P.L. nº 032/2018, do Sr. Prefeito Municipal, autorizando o Executivo abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária do Exercício de 2018.

6-P.L.C. nº 030/2018, do Sr. Prefeito Municipal, acrescentando dispositivos aos artigos 1º e 8º e altera redação dos artigos 5º, 8º e 12, da Lei Complementar nº 0417, de 10 de março de 2008, que dispõe sobre a regulamentação do tratamento, coleta e destinação de resíduos produzidos por serviços de saúde no município de Catanduva.

7- P.L.C. nº 031/2018, do Sr. Prefeito Municipal, criando cargos de provimento efetivo junto à Secretaria Municipal de Educação e dando outras providências.

8- P.L.C. nº 032/2018, do edil Benedito A. Pereira – Ditinho Muleta, instituindo o Programa de Recuperação Fiscal do Instituto Municipal de Ensino Superior do Município de Catanduva – REFIS do IMES Catanduva (FAFICA), relativo aos débitos de pessoas físicas (alunos, ex-alunos, pais ou fiadores) com a Instituição e dando outras providências.

9- P.L.C. nº 036/2018, do Sr. Prefeito Municipal, alterando a Lei Complementar nº 0467, de 12 de dezembro de 2008 e dando outras providências.

10- P.L.C. nº 040/2018, do Sr. Prefeito Municipal, revogando a Lei Complementar nº 0779, de 28 de setembro de 2015 e dando outras providências.

11- P.L.C. nº 041/2018, do Sr. Prefeito Municipal, dando nova redação ao artigo 4º e também, dá nova redação e cria incisos ao § 2º, do artigo 6º; ambos da Lei Complementar nº 0893, de 02 de outubro de 2017 e dando outras providências.

12- P.L.C. nº 042/2018, do Sr. Prefeito Municipal, alterando Tabela VI – Planta Genérica de Valores (Mapa Zonas Homogêneas) da Lei Complementar nº 0098 de 23 de dezembro de 1998 e suas alterações posteriores e dando outras providências.

Discussão Única

1- Veto nº 06/2018, do Sr. Prefeito Municipal, ao Autógrafo nº 7.054, de 08 de maio de 2018, projeto de lei complementar nº 025/2018, do edil Nilton Candido, que dá nova redação ao artigo 289 e seu iniciso I, da Lei Complementar nº 0098, de 23 de dezembro de 1998.

Da Redação

Foto – Comunicação/Câmara de Catanduva