Sessão desta terça-feira possui 11 proposituras na pauta

A 29ª Sessão ordinária que será realizada nesta terça-feira 19/09 possui 11 proposituras para serem votadas. Dez das proposições encontra-se em primeira discussão e uma em segunda. Oito delas são de autoria do prefeito municipal, uma do vereador Mauricio Gouvea, uma do Dr. André Beck e outra de Luis Pereira.

Esta sera a primeira sessão que não contará com a participação do vereador Daniel Palmeira (PR), que cumpre prisão preventiva de cinco dias acusado de integrar um esquema de fraude de licitações para a compra de arquivos deslizantes. A abertura da sessão está prevista para às 17h30m.

Confira abaixo a Ordem do Dia

1ª Discussão

1- P.L. nº 049/2017, do Sr. Prefeito Municipal, dispondo sobre dedução parcial do duodécimo de 2017, a partir do mês de janeiro, a ser repassado à Câmara Municipal e dando outras providências.

2- P.L. nº 058/2017, do Sr. Prefeito Municipal, alterando redação do inciso VI, do artigo 2º, da Lei nº 4.827, de 15 de outubro de 2009, que cria o Fundo Municipal de Cultura e Institui o Comitê Gestor do Fundo.

3- P.L. nº 065/2017, do edil Mauricio Gouvea, dispondo sobre garantida de acesso gratuito a eventos artístico-cultural por crianças e adolescentes de baixa renda e dando outras providências.

4- P.L. nº 066/2017, do edil André Beck, instituindo a Campanha “Setembro Verde” no município de Catanduva e dando outras providências.

5- P.L. nº 067/2017, do edil Luís Pereira, denominando via pública que especifica e dando outras providências.

6- P.L.C. nº 014/2017, do Sr. Prefeito Municipal, alterando dispositivos da Lei Complementar nº 0827, de 08 de março de 2016 que estabelece o Programa de Desenvolvimento Empresarial de Catanduva e dando outras providências.

7- P.L.C. nº 015/2017, do Sr. Prefeito Municipal, dispondo sobre o uso, a limpeza e a manutenção de imóveis situados no perímetro urbano do município e dando outras providências.

8- P.L.C. nº 018/2017, do Sr. Prefeito Municipal, alterando o artigo 4º, da Lei Complementar nº 0381, de 28 de junho de 2007.

9- P.L.C. nº 019/2017, do Sr. Prefeito Municipal, alterando redação do artigo 331, da Lei Complementar nº 0031, de 17 de outubro de 1996.

10- P.L.C. nº 020/2017, do Sr. Prefeito Municipal, dispondo sobre a alteração da Lei Complementar nº 0098, de 23 de dezembro de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 0236, de 30 de dezembro de 2003, dando outras providências.

2ª Discussão

1- P.L. nº 062/2017, do Sr. Prefeito Municipal, dispondo sobre a Organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC – institui a Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON, a Comissão Municipal Permanente de Normatização – CMPM, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos – FMDD, e dando outras providências.

Da Redação, com informações da Câmara de Catanduva

Foto – Arquivo/NM