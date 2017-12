Sessão da Câmara é marcada por discussões de projetos polêmicos

Terminou em tumulto e bate boca a última sessão ordinária de 2017 na Câmara Municipal de Catanduva. Na noite desta terça-feira (12), manifestantes ocuparam as galerias do local para pressionarem os vereadores a votarem contra o PL 86/2017, que estabelece uma espécie de ‘censura’ na realização de produções artísticas que apresentem conotação que sexual.

De acordo com o texto, o ‘censor’ seria um representante da Secretaria de Cultura que ficaria responsável por analisar o conteúdo da produção. O assunto ganhou grande repercussão na cidade. O projeto foi aprovado por maioria de votos, com uma emenda que altera parte do texto original. Durante a sessão, o presidente do legislativo, Ari Enfermeiro (PEN) chegou a solicitar que os manifestantes desocupassem o local.

Também por maioria de votos, foi aprovado Projeto de Lei do Executivo que estabelece o horário de funcionamento livre para o exercício de atividades econômicas na cidade. O PL deve beneficiar a instalação de uma unidade da empresa Havan em Catanduva.

Já o projeto que autorizava a Prefeitura a contratar operações de crédito com a Agência Desenvolve SP, recebeu Vistas pela Presente Sessão. A matéria prevê um empréstimo de R$ 500 mil para a compra de ônibus escolares.

