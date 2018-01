Sesc Verão 2018 oferece atividades físicas gratuitas a partir do dia 6

Medalhista Mayra Aguiar estará em Catanduva no dia 6 de janeiro

O Sesc São Paulo abre a sua programação de 2018 com mais uma edição do Sesc Verão, oferecendo à população inúmeras possibilidades para que a prática de atividades físicas e esportivas estejam presentes de forma regular no cotidiano das pessoas.

Para tanto, entre 06 de janeiro e 28 de fevereiro, a 23ª edição do evento contará com uma programação diversificada e gratuita em 38 unidades Sesc distribuídas pela capital, Grande São Paulo, interior e litoral do estado.

O público terá acesso a mais de 2 mil atividades com um olhar sensível para as diferentes faixas etárias, habilidades e capacidades físicas de cada indivíduo, dentro da perspectiva do esporte e atividades física para todos, que caracteriza a ação do Sesc. Estão previstas vivências com importantes nomes do esporte nacional, aulas abertas, apresentações esportivas, exposições e instalações interativas, além de encontros e torneios.

Para o Diretor Regional do Sesc SP, Danilo Santos de Miranda, “a proposta desta edição amplia a oferta de atividades, incluindo as práticas corporais, além dos esportes, que tradicionalmente compõe a programação do evento. A meta é conscientizar as pessoas sobre a importância de se movimentar para a conquista de uma melhor qualidade de vida”.

Atividade física – Após uma série de edições em que o esporte teve um peso mais relevante – sobretudo, pelo interesse da população por conta de o Brasil sediar nos últimos dez anos grandes eventos esportivos internacionais – para a edição de 2018 a prática de variadas atividades físicas ganha a mesma relevância na programação.

Dados de pesquisas sobre os hábitos da população foram norteadores de ações nas áreas físico-esportivas propostas pelo Sesc São Paulo. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano – PNUD, em seu Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano no Brasil, de 2017, com o título Movimento é Vida: Atividades Físicas e Esportivas para todas as pessoas (http://movimentoevida.org) traz resultados preocupantes sobre a adesão e permanência das pessoas às práticas, ainda que se tenha uma compreensão da importância delas na qualidade de vida.

“Partindo de dois dos principais pontos apontados nas pesquisas – o conhecimento e a oportunidade – no Sesc Verão o público é convidado a experimentar e praticar as diversas atividades físicas e esportivas, que podem fazer parte de seu cotidiano”, afirma Maria Luiza Souza Dias, gerente de Desenvolvimento Físico-Esportivo do Sesc São Paulo.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO DE JANEIRO

Levantamento Olímpico – Com uma modalidade que envolve força e coordenação motora, o Sesc traz para os alunos da Ginástica Multifuncional (GMF) a prática desse esporte, de forma segura, bem orientada e para diversos públicos.

Local: Quadra Coberta. Livre. Grátis.

De 16 a 19/01. Terça a sexta, das 18h30 às 20h30. De 30/01 a 02/02. Terça a sexta, das 18h30 às 20h30.

Pilates – Atividade que envolve força e coordenação motora, o Pilates vem compor o Sesc Verão de Catanduva em dois dias de atividades que envolverão as diversas formas de abordagem dessa prática.

Local: Quadra. Livre. Grátis.

Dia 20/01. Sábado, das 9h30 às 12h.

Yoga – Dia de atividades voltadas ao Hata Yoga, prática secular, com um grande trabalho muscular e coordenação motora e autoconhecimento.

Local: Sala de Ginástica. Livre. Grátis.

Dia 21/01. Domingo, das 9h30 às 12h.

Sem Muros – Com a missão de proporcionar aos moradores dos bairros mais carentes de Catanduva esporte e atividade física, o Sesc leva programações de Ginástica, Basquete, Mini Futebol, Badminton e Mini Skate.

Local: Bairros de Catanduva. Livre. Grátis.

Dia 21/01. Domingo, das 8h às 12h. Dia 04/02. Domingo, das 8h às 12h.

O Esporte de Ontem, de Hoje e de Sempre: Judô – Evento de abertura com a medalhista Olímpica Mayra Aguiar. Para estimular a prática desse esporte e refletir sobre os avanços e mudanças da modalidade no decorrer dos anos, o Sesc Catanduva traz a medalhista Olímpica Mayra Aguiar, Bronze em Londres 2012 e Rio 2016, para uma troca com Lincoln Oliveira , judoca mais antigo da cidade.

Local: Ginásio de Eventos. Livre. Grátis.

Dia 06/01. Sábado, das 9h30 às 10h30.

Tênis + Esporte de origem inglesa e disputado individualmente ou em duplas, o tênis tem aumentado o número de praticantes. Assim, o Sesc Catanduva traz o Tênis + , uma aula especial de fundamentos da modalidade, voltada aos já jogam e àqueles que desejam conhecer este esporte. Com dicas importantes, os instrutores vão levar outra percepção para os participantes.

Local: Quadras A e B. Livre. Grátis.

Dia 14/01. Domingo, das 9h30 às 12h.

Athlon: Palestra sobre Ciclismo – A prática do ciclismo é tida como um dos exercícios que traz mais benefícios, além de colaborar para o meio ambiente como meio de transporte sustentável. Nesta palestra, serão ilustrados os principais aspectos desta modalidade esportiva.

Local: Sala de Ginástica. Não recomendado para menores de 12. Grátis.

Dia 25/01. Quinta, das 19h às 20h.

Athlon: Passeio Ciclístico – Passeio ciclístico noturno realizado pelas ruas de Catanduva, para colocar em prática as dicas fornecidas pelos professores durante a palestra realizada na mesma data.

Local: Cidade de Catanduva, saída do Sesc. Livre. Grátis.

Dia 25/01. Quinta, das 20h30 às 22h.

Verão Esportivo: Handebol – Encontro de praticantes de handebol da cidade de Catanduva e região para um torneio relâmpago com categorias masculina e feminina.

Local: Quadra Coberta. Livre. Grátis.

Dia 27/01. Sábado, das 9h30 às 12h.

Verão Esportivo: Vôlei – Encontro dos praticantes de vôlei do Sesc Catanduva em um festival divertido e emocionante.

Local: Ginásio de Eventos. Livre. Grátis.

Dia 27/01. Sábado, das 9h30 às 12h.

Verão Esportivo: Tênis – Festival de tênis em de duplas para os amantes dessa modalidade envolvente e divertida e que tem aumentado cada vez mais o número de seus praticantes no Sesc Catanduva.

Local: Quadra B. Livre. Grátis.

Dia 27/01. Sábado, das 9h30 às 12h.

Athlon: Duathlon – Prática que envolve o ciclismo e a corrida em uma atividade emocionante e divertida. Neste contexto, o Sesc Catanduva, promove essa prática pelas ruas do entorno do aeroclube da cidade, explorando várias capacidades físicas.

Local: Praça do Aeroporto. Livre. Grátis.

Dia 28/01. Domingo, das 8h às 10h30.

Vai e Volta – Torneio de Futsal – Com o objetivo de levar suas ações a um maior numero de pessoas, o Sesc Catanduva realiza o torneio de futebol de salão em dois conjuntos esportivos pela cidade e convida a todos para as finais no Sesc.

Locais: Durante os dias da semana no Conjuntos Esportivo Anuar Pachá e no Ginásio Gavioli. No final de semana, no Sesc Catanduva.

Endereços: Ginásio Gavioli: Rua João Chimello, 658-742 – Conj. Hab. Prof. Giordano Mestrinelli. Conjunto Esportivo Anuar Pachá: Avenida Paulo de Faria, 17. Não recomendado para menores de 16. Grátis.

Dias 29/01 a 02/02. Segunda a sexta, das 19h às 22h.

Dias 03 a 04/02. Sábado e domingo, das 15h às 18h.

Verão Esportivo: Práticas Aquáticas – Festival que vai envolver adeptos dos esportes aquáticos de Catanduva e região e enfatizar as várias possibilidades de uma aula na piscina, mostrando que práticas aquáticas é natação e muito mais. Local: Conjunto Aquático. Livre. Grátis.

Dia 27/01. Sábado, das 9h30 às 12h.

Festival de Judô – Com a participação de judocas de Catanduva e região, o Sesc realiza seu Festival de Judô, para promover a competição saudável, o espirito de superação, a amizade e o respeito no esporte.

Local: Quadra Coberta. Livre. Grátis.

Dia 06/01. Sábado, das 10h às 14h.

Festival de Jiu-Jitsu – Nomeada como “arte suave”, o Jiu jitsu é uma arte marcial originária do Japão, com grande aceitação no Brasil. O Sesc Catanduva promove o festival da modalidade durante a programação Sesc Verão, para os praticantes de Catanduva e toda região.

Local: Quiosque. Livre. Grátis.

Dia 07/01. Domingo, das 10h às 14h.

Da Redação

Foto – Divulgação