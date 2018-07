Sesc Catanduva promove Mostra de Clássicos do Sci-Fi

Ficção científica é um gênero literário desenvolvido no século XIX, que lida principalmente com o impacto da ciência, tanto verdadeira como imaginada, sobre a sociedade ou os indivíduos. A ação pode girar em torno de um grande leque de possibilidades como: viagem espacial, viagem no tempo, mais rápido que a luz, universos paralelos e vida extraterrestre. Em inglês, o termo ficção científica é abreviado para Sci-Fi.

Ficção científica lembra naves espaciais, extraterrestres e exploração de planetas desconhecidos (e conhecidos). Por que há tanto interesse por esses temas que parecem distantes das pessoas? E por que não investigar sobre uma aproximação mais humana com esses assuntos tão misteriosos? Poucas coisas assombram mais o homem cheio de razão do século 20 do que a possibilidade de existir outras formas de vida fora da Terra. No entanto, o século 21 já chegou, e a raça humana está finalmente pronta para ousar a estreitar a convivência entre a ficção científica e o nosso cotidiano.

Com a proposta desta mostra cinematográfica, o que o Sesc oferece ao seu público é a chance de refletir sobra a ficção científica no cinema por meio de uma amostragem variada de temas que circundam o gênero; obras importantes tanto para sua história quanto para o estabelecimento de sua estética e a ideia de que, sem culpa, esses filmes podem ser assistidos de forma despretensiosa como pura diversão.

A mostra Clássicos do Sci-Fi é uma jornada de quatro décadas pelo fantástico mundo dos filmes B de ficção científica. Em Catanduva, a mostra é composta por 5 filmes de quatro décadas diferentes (1950, 1960, 1970 e 1980), de diretores consagrados, entre eles alguns mestres do cinema, como Mario Bava, John Carpenter e Joseh Losey.

Os filmes trazem provocações não só ao período em que foram lançados, mas à nossa vida atual, como a relação do homem com a tecnologia e o nosso grau de liberdade em relação à sociedade da informação.

O Sesc Catanduva irá oferecer gratuitamente a exibição, de 12 a 21 de julho, no auditório do Senac, os seguintes longas-metragens: “Fuga no século 23”, de Michael Anderson (1976), “O planeta dos vampiros” (1965) de Mario Bava, “O planeta proibido”, de Fred McLeod Wilcox (1956), “Os Malditos”, de Joseph Losey (1963) e “Eles vivem”, de John Carpenter (1988). A classificação etária indicativa para a programação é 12 anos.

Programação

Fuga do século XXIII – No século 23, a vida é perfeita e cheia de prazeres. Porém, aos 30 anos, todos devem morrer. Quando chega a sua vez, Logan resolve fugir. Superprodução dos anos 70, este clássico apresenta uma das sociedades distopicas mais interessantes do cinema.

Dia 12, quinta, às 19h30 | Auditório do Senac | Grátis | Classificação: 14 anos.

O planeta dos vampiros – Em um futuro distante, uma missão de investigação parte em rumo ao planeta Aura. Ao chegar, a tripulação começa a lutar entre si, sem compreender o motivo. Criativa ficção do mestre Bava que influenciou “Alien – O Oitavo Passageiro”, de Ridley Scott.

Dia 13, sexta, às 19h30 | Auditório do Senac | Grátis | Classificação: 14 anos.

Os malditos – Um turista americano, o jovem líder de uma gangue e sua problemática irmã acabam presos num complexo secreto que faz experiências com crianças. Produzido pela Hammer, o filme é um fascinante parábola de Losey sobre a paranoia atômica.

Dia 19, quinta, às 19h30 | Auditório do Senac | Grátis | Classificação: 14 anos.

O planeta proibido – Inspirado em “A Tempestade”, de William Shakespeare, o filme conta a história de uma expedição para verificar uma colônia de cientistas em um planeta distante. Um dos clássicos absolutos da ficção, a produção marcou a estreia do icônico robô Robby.

Dia 20, sexta, às 19h30 | Auditório do Senac | Grátis | Classificação: 14 anos.

Eles Vivem (cine debate) – Operário descobre um par de óculos que o permite ver que alienígenas dominaram a Terra, controlando os humanos através de propagandas subliminares. Com ácido comentário social, este cult de Carpenter é um dos filmes essenciais dos anos 80.

Dia 21, sábado, às 14h | Auditório do Senac | Grátis | Classificação: 14 anos.

SERVIÇO

Programação Cinematográfica – Mostra Clássicos do Sci-Fi

Período: Julho/2018

Local: Auditório do Senac. Endereço: Rua Santos, 300 – Vila Rodrigues.

