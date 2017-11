Sesc Catanduva divulga programação para dezembro

A programação cultural infantil do Sesc Catanduva encerra o ano com dois espetáculos de teatro em dezembro. As crianças e suas famílias poderão se divertir muito assistindo à peça “Que Bicho é Esse?” do grupo teatral Pasárgada, no domingo dia 3. A história é contada, cantada e interpretada por duas atrizes e um músico que se revezam em vários papeis, como faxineiras, plebeus, reis, princesas, arautos e outros.

O conto se desenvolve de forma lúdica, alegre e envolvente, permitindo um jogo constante de “gags”, movimentação, encontros e desencontros no castelo, no reino e nos limites possíveis e improváveis do Era uma vez… Os espetáculos do veterano grupo Pasárgada utilizam bonecos, músicos e atores, tocando e cantando ao vivo, como forma de educar para a arte e criar o interesse teatral nas crianças.

No domingo dia 10, é a vez do espetáculo de bonecos “O Rouxinol e o Imperador da China” com a Cia. do Mar. O clássico conto de Hans Christian Andersen é apresentado nesta versão com teatro de bonecos. Na história, o imperador e toda a corte da China estão extasiados com o canto do rouxinol que mora nos jardins do palácio imperial chinês. Quando o imperador recebe de presente um rouxinol mecânico, ele expulsa o rouxinol verdadeiro do palácio. Até que um dia o rouxinol mecânico se quebra…

Em dezembro, o Sesc Catanduva também recebe uma vista muito especial: Gigi Anheli, apresentadora do antigo programa infantil da Tv Cultura Bambalalão, que vem acompanhada do palhaço Perereca e do músico Doctor Xys. Juntos eles fazem uma apresentação recreativa, que mistura brincadeiras e música, uma reedição do programa televisivo, cheia de alegria e contação de histórias: Brincando de Bambalalão no domingo dia 17.

De acordo com o Sesc, a programação do mês de dezembro é reduzida devido aos feriados festivos de final de ano, mas, em janeiro, a unidade com a sua grade de programação usual.

PROGRAMAÇÃO

Teatro

QUE BICHO É ESSE? – com grupo Pasárgada. O veterano Grupo Pasárgada presta sua homenagem a Luís da Câmara Cascudo, que coletou mais de uma centena de contos e causos populares, e produziu uma obra riquíssima sobre nossa memória cultural. Esse espetáculo narra a história de um bicho esquisito e de uma princesa. Há desafios propostos pelo rei, aos pretendentes da mão da princesa, para adivinharem do que é feita a sua almofada real: está lançado o enigma – que bicho será esse?

A história é contada, cantada e interpretada por duas atrizes e um músico, que se revezam em vários papeis como faxineiras, plebeus, reis, princesas, arautos e outros.

Dia 3, domingo, às 10h30 | Quiosque | Grátis | Classificação: Livre

O ROUXINOL E O IMPERADOR DA CHINA – com a Cia do Mar. O clássico conto de Hans Christian Andersen, fala sobre um imperador que prefere o tilintar de um pássaro de joalheria mecânica ao canto de um rouxinol real, contado nesta versão através de teatro de bonecos.

Dia 10, domingo, às 10h30 | Quiosque | Grátis | Classificação: Livre

Recreação multi-linguagens

BRINCANDO DE BAMBALALÃO – com Gigi Anheli, Palhaço Perereca e Doctor Xys. Recreação inspirada no programa homônimo, a turma do Bambalalão convida o público a participar de brincadeiras, regadas a contações de histórias e muita agitação.

Dia 17, domingo, às 10h30 | Quiosque | Grátis | Classificação: Livre

SERVIÇO

Programação Infantil –Teatro

Período: Dezembro/2017

Local: Sesc Catanduva

Sesc Catanduva

Praça Felício Tonello, 228 – Vila Rodrigues – Catanduva – SP – (17) 3524-9200

www.sescsp.org.br/catanduva

Da Redação

Foto – Divulgação/Sesc