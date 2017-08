Série de eventos esportivos agitam final de semana em Tabapuã

Uma série de cinco eventos esportivos prometem agitar o final de semana em Tabapuã. Vários atletas vão estar envolvidos em disputas de torneios de Futebol de Salão, Tênis de Mesa, Capoeira, Futebol de Campo e Truco. A movimentação tem início nesta sexta-feira (25) com a disputa do Torneio Regional de Futsal.

Os jogos envolvem as equipes das categorias Sub-10, 12, 14 e 16 de Tabapuã que vão medir forças contra o time da Paróquia Imaculada Conceição, de Catanduva, coordenada pelo Padre Osvaldo. Os confrontos terão início às 19 horas, no Ginásio Municipal de Esportes.

No sábado (26), será a vez dos mesa-tenistas entrarem em ação. Atletas de Colômbia, Olímpia, Rio Preto, Fernandópolis, Franca, Catanduva, Potirendaba, Bebedouro, Monte Alto, Matão, Nipoã e Mirassol vão participar da quarta Etapa de Tênis de Mesa de Tabapuã. Os jogos começam às 8h30, na Escola Monsenhor João Telho, com inscrições gratuitas.

No domingo (27), outros três eventos constam na agenda esportiva da cidade. A partir das 9h30, uma roda de Capoeira reunirá 100 atletas de 10 cidades da região no Ginásio de Esportes. O evento terá a coordenação do Mestre Soneca (Adriano), que pertence ao Grupo Água dos Meninos. Às 9 horas, será disputada a fase classificatória do Torneio de Truco, com duplas e bares inscritos.

Para encerrar, seis equipes entram em campo pela segunda rodada do Campeonato Amador Municipal. Às 9, jogam Sistema x União. Às 14 horas, Palestra e Vista Alegre e às 16, Grêmio x Botafogo. As partidas acontecem no Estádio Municipal Felipe Munhoz.

De acordo com o Secretário de Esportes, Lazer e Recreação de Tabapuã, Leandro Júnior (foto), a intenção de promover a série de eventos é envolver o máximo possível a comunidade esportiva da cidade. “Esse envolvimento tem o objetivo de destacar o quanto é importante a prática esportiva, em todas as idades”, destacou.

