Senac/Diretoria de Ensino de Catanduva certificam 180 alunos

No último dia 8, na EE Barão do Rio Branco, foi realizada a cerimônia de encerramento dos cursos de qualificação profissional, fruto de uma parceria entre a Diretoria de Ensino de Catanduva e o Senac local.

Os alunos foram certificados por concluírem cursos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Escritório, com uma carga horária de 160/horas.

Participaram desta primeira etapa da parceria alunos das EE Gabriel Hernandez, Ariranha; EE Carlos Augusto Froelich, Pindorama; EE Vitorino Pereira, Catanduva; EE Dinorah Silveira Borges, Catanduva; EE Giuseppe Formigoni, Santa Adélia e EE Ruth Dalva Ferraz Farão, Itajobi.

O gerente do Senac Catanduva, Murillo Michel, falou da importância da parceria e o quanto os professores do Senac se surpreenderam com a qualidade, interesse e boa vontade dos alunos da rede estadual.

A Dirigente Regional de Ensino, Maria Aparecida Cheruti, recepcionou o assessor do Secretário de Estado da Educação, Prof. José Renato Nalini, Prof. Dr. Thiago Teixeira Sabatine, que também discursou sobre a importância da parceria.

“Este foi um ano muito profícuo para a Diretoria de Ensino de Catanduva, sendo exemplo para que outras Diretorias de Ensino busquem parcerias com o Senac de suas regiões”, disse a dirigente.

Da Redação

Foto – Divulgação