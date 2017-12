Senac oferece 48 mil horas de formação profissional gratuita aos alunos do Ensino Médio da Rede Estadual

Parceria entre Diretoria de Ensino e Senac tem rendido bons frutos

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, por meio da Diretoria de Ensino – Região de Catanduva, firmou convênio com o Senac Catanduva, que foi assinado pelo Sr. Secretário de Estado da Educação, Dr. José Renato Nalini e o Sr. Gerente do Senac Catanduva, Sr. Murilo Michel, para a oferta de cursos gratuitos para os alunos do Ensino Médio da Rede Estadual de ensino, no contraturno escolar.

O Programa Senac de Gratuidade estabelecido no convênio contempla a oferta de cursos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Escritório e Recepcionista, totalizando na parceria 48.000 horas de formação profissional gratuitas. O reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido pelo Senac Catanduva na educação profissional permitiu a consolidação dessa parceria com a Diretoria de Ensino – Região de Catanduva.

Neste segundo semestre deste ano, os cursos de Auxiliar Administrativo e de Auxiliar de Escritório foram iniciados nas escolas: EE Gabriel Hernandez, município de Ariranha, EE Dr.Carlos Augusto Froelich, município de Pindorama, EE Ruth Dalva Ferraz Farão, município de Itajobi, e em duas escolas Município de Catanduva, a EE Dinorah Silveira Borges e a EE Vitorino Pereira. Estas turmas serão concluídas no dia 08/12/2017. Os demais municípios e escolas serão atendidos no ano letivo de 2018.

“O Senac Catanduva é uma conceituada instituição que oferece cursos de excelência. Entre as vantagens para os alunos da rede estadual, destacam-se a qualificação profissional e o desenvolvimento de competências que serão usadas em suas vidas como trabalho em equipe, comunicação e relacionamento interpessoal”, explica a dirigente de ensino, Maria Aparecida Cheruti.

– EE Carlos Augusto Froelich – Pindorama

Segundo o Diretor da EE Dr. Carlos Augusto Froelich, o curso do Senac Catanduva veio como uma forma de ajudar ainda mais os alunos. Pois a maioria procura por Cursos para inserção no mercado de trabalho e isto, o Senac Catanduva proporciona.

A parceria Estado/Senac Catanduva foi um dos melhores acontecimentos dos últimos anos. Segundo a aluna Vitória Bastreghi Martinez, da 2º série B do Ensino Médio, o curso superou as expectativas de todos os alunos que se disponibilizaram a participar do mesmo.

Os alunos disseram que aprenderam e descobriram várias coisas novas que não imaginavam aprender, como por exemplo: calcular juros simples e composto; perder a vergonha de falar em público; de se relacionar com outras pessoas; organizações de eventos; planejamentos; planilhas; debates; modo de se vestir e de se comportar em uma entrevista de emprego; marketing pessoal; raciocínio lógico.

Aprenderam também como ser um bom empreendedor; aprendeu-se aprenderam sobre as 4 áreas da Administração que são: Finanças, Marketing, Produção (logística) e Pessoas (RH). Também aprenderam sobre os tipos de padrões estabelecidos na empresa; respeitar a opinião alheia; a montar nosso próprio currículo e acima de tudo, está em andamento o aprendizado para atuar como um ótimo profissional na sociedade em que se vive.

– EE Gabriel Hernandez – Ariranha

A Equipe Gestora da EE “Gabriel Hernandez” – Ariranha tem acompanhado continuamente o curso e constata-se que é uma parceria que deu certo. Os alunos conseguem diferenciar as metodologias que preparam para o mundo do trabalho do Ensino Médio Regular, estão comprometidos em se prepararem para a vida, ou seja, para a necessidade de capacitar para enfrentar a sociedade globalizada.

A mãe do João Otávio Lavrini, aluno da 3ª Série C, 17 anos colocou que, a mudança apresentada pelo filho é visível, maior interesse por questões que norteiam o mercado de trabalho, sobretudo na área de administração financeira, comprometimento, mais espontaneidade, haja vista que é um filho tímido e calado, não mostrava um despertar para o amanhã, no que concerne prosseguimento de estudo e mundo do trabalho.

Os alunos Luís Carlos Pozzetti, 1ª Série B, 15 anos e Carlos Vinicius Gomes da Cruz, da 2ª Série A, 16 anos, o curso de Auxiliar Administrativo disseram que o curso ofereceu conhecimentos e novos olhares para o aprendizado, o que faz com que os mesmos se sintam seguros para exercerem na área que estão sendo capacitados. As aulas são permeadas por metodologias didáticas onde eles são os construtores do saber, o que traz segurança para colocar em prática o que aprendeu no mercado de trabalho.

– EE Vitorino Pereira – Catanduva

Neste ano, a EE Vitorino Pereira está oferecendo aos alunos Curso de Auxiliar Administrativo em parceria com o Senac Catanduva, percebeu-se uma mudança significativa desses alunos, no comprometimento, na questão da aprendizagem, participação da vivência em grupo e respeito às normas escolares.

Segundo a aluna Agatha Brandini Fernandes, com dezesseis anos, da 2ª Série A, os dias vão passando e percebe-se a eficiência do curso, onde se cresce mentalmente, com novos conceitos para a vida pessoal e empresarial , assim como planejar e nos organizar em relação às questões éticas e morais.

Já a aluna Laisla Kathleen Vanse com dezesseis anos da 2ª Série A, o curso está sendo muito importante para o próprio conhecimento, postura profissional e um bom relacionamento em grupo, respeitando os limites, o trabalho coletivo e sempre inovando.

– EE Dinorah Silveira Borges – Catanduva

Na EE Dinorah Silveira Borges, o ano de 2017 está oportunizando aos alunos das 3ª séries do Ensino Médio desta Escola conhecimentos enriquecedores. A escola passou a contar com a parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e o Senac Catanduva. Nesta Unidade Escolar o curso de Auxiliar Administrativo, teve uma procura imensa, tanto que há lista de espera, no aguardo de novas turmas para o próximo ano.

Nas diversas conversas com os alunos, observou-se que estão muito participativos e empolgados com os conteúdos do referido curso. Percebeu-se em cada um deles, uma autoestima elevada e consequentemente projetos de vidas melhores e mais elaborados, sendo que o curso provoca em cada aluno, uma vontade imensa de crescer, de progredir, de evoluir pessoalmente e no mundo do trabalho. Portanto, a Escola só tem a agradecer esta parceria e solicitar que continue nos próximos anos.

Senac Catanduva

O gerente do Senac Catanduva, Murillo Michel, ressaltou a importância da parceria. “Estar próximo à comunidade, desenvolver pessoas, apresentar novos horizontes e certamente cumprir a nossa missão institucional são alguns dos benefícios desta parceria. É muito positivo ver o desenvolvimento destes alunos, fruto de uma grande parceria com a Diretoria de Ensino de Catanduva e região, que não mediu esforços para que pudéssemos chegar mais perto de quem almeja novos horizontes”, disse.

“Estar nas escolas foi uma experiência valiosa para o crescimento profissional não somente dos alunos, mas também de nós docentes do Senac Catanduva. Em todos os lugares fomos muito bem recebidos e tivemos todo o apoio para trabalhar com as turmas, que desenvolveram projetos maravilhosos. Foi nítido ver a evolução dos alunos, de como hoje enxergam o mundo de forma mais aberta e cidadã”, afirmou Thais Spejo Ferreira, Docente Senac Catanduva.

