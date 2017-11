Senac Catanduva oferece atividade gratuita na Semana Global do Empreendedorismo

Com o tema Empreender é para Qualquer Idade, o Senac Catanduva participa, no dia 23 de novembro, quinta-feira, de mais uma edição da Semana Global do Empreendedorismo. Neste dia, acontece o workshop: Canvas como Metodologia de Aprendizagem, às 19h30. O Canvas é um mapa simples e visual, que aborda os principais aspectos que o empreendedor precisa considerar ao trazer sua empresa para a realidade do mercado. A ferramenta reúne os pontos-chaves de um bom planejamento.

O movimento articulado pela Endeavor, organização que apoia a questão no Brasil, reunirá milhares de organizações em mais de 125 países para debater a importância do empreendedorismo no desenvolvimento econômico e social. De acordo com Murillo Michel, gerente do Senac Catanduva, a instituição participa pela décima vez da Semana Global do Empreendedorismo com o intuito de fortalecer a capacitação, inspiração e conexão entre pessoas que fomentam o empreendedorismo no Brasil e no mundo.

Quem participar do workshop no Senac Catanduva terá a oportunidade de conhecer a ferramenta BMC Canvas e sua utilização para o desenvolvimento de soluções inovadoras, tanto como alternativa de negócios próprios quanto para melhorias de práticas educacionais. Confira a programação completa pelo Portal Senac: www.sp.senac.br/semanaglobal.

Empreendedorismo no Senac

No Senac São Paulo, o empreendedorismo é um modo criativo e inovador de pensar e agir com relação a oportunidades para a geração de valor individual e coletivo. Trata-se de um conceito mais amplo do que apenas o de iniciar ou gerir um negócio próprio: é a atitude inovadora do profissional ao agir no seu ambiente, identificar oportunidades e criar iniciativas diferenciadas, como uma nova empresa, uma iniciativa social ou sugerir e operar transformações em uma organização.

Dessa forma, a instituição investe na cultura e na experiência empreendedora dentro de suas salas de aula, fomentando-a também por meio de ações e eventos realizados ao longo do ano. Entre as iniciativas para fomentar o empreendedorismo junto a sua comunidade de alunos, está o Empreenda Senac, competição de empreendedorismo e inovação, realizada há 10 anos, que reúne alunos dos cursos de graduação, pós-graduação presenciais e a distância, técnicos, do Programa de Educação para o Trabalho e do programa de Aprendizagem, que premia os melhores projetos apresentados.

Para conferir o portfólio de cursos da instituição voltados ao empreendedorismo, acesse: www.sp.senac.br/empreendedorismo.

Serviço:

Semana Global de Empreendedorismo

Workshop: Canvas como Metodologia de Aprendizagem

Data: 23 de novembro

Local: Senac Catanduva

Palestrante: Jorge José da Silva Neto, docente de marketing , vendas e empreendedorismo do Senac Catanduva

Inscrições e programação: www.sp.senac.br/semanaglobal

Programação gratuita

Da Redação

Foto – Arquivo/NM