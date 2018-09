Senac Catanduva debate sobre gênero e diversidade na escola

O Senac Catanduva realizará, em 24 de setembro, a palestra Diversidade como Dádiva: a questão de gênero na escola, com o ator e docente da unidade na área de comunicação e artes Thales Maciel Maniezzo. O evento, das 19h30 às 22 horas, faz parte do Sala de Educadores, destinado a educadores dos setores público e privado, diretores e coordenadores de ensino e demais interessados no assunto. A participação é gratuita.

Os educadores serão orientados sobre como lidar adequadamente com um público mais heterogêneo frequentando as escolas. Para isso, serão compreendidas as relações de poder estabelecidas na sociedade e os conceitos padrões entre homem e mulher a partir de salários distintos para trabalhos idênticos, por exemplo. Debater questões de gênero nas instituições educacionais passa também por uma abordagem cultural, social, política e econômica.

Diante de uma visão menos preconcebida, os participantes terão mais clareza sobre a importância e as diferenças de identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e expressão de gênero. Até mesmo, identificar ações corretas em relação à transexualidade – como o uso do banheiro – e o novo termo LGBTQIAP+.

O Sala de Educadores é oferecido, desde 2006, em diversas unidades Senac no Estado de São Paulo com a intenção de debater o Aprender a Aprender no Século 21, em referência à concepção da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) sobre o assunto. A Unesco defende o ensino e a aprendizagem como um processo contínuo e a escola como cerne da capacitação de agentes sociais.

As inscrições podem ser realizadas no Portal Senac www.sp.senac.br/catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação