Senac Catanduva abre inscrições para curso Logística em Comércio e Serviços

Oferecer produtos e serviços com qualidade, e com bom preço, é um desafio para os players do mercado. Para melhorar o planejamento e controle desses processos, e ser justo com os clientes, o Senac Catanduva abre inscrições para o curso Logística em Comércio e Serviços.

Com carga horária de 24 horas, as aulas iniciam em 23 de junho e ensinam as empresas sobre a importância da logística, apresentando as principais ferramentas tecnológicas para otimizar as operações. Para os interessados em ingressar, a unidade ainda está oferecendo desconto de 30% no curso, além de 10 vagas para bolsistas. Mais informações podem ser obtidas pelo portal Portal Senac www.sp.senac.br/catanduva.

Serviço:

Logística em Comércio e Serviços

Aulas: de 23 de junho a 28 de julho de 2018

Data e horário: aos sábados, das 8 às 12 horas

Senac Catanduva

Endereço: Rua Santos – 300 – Centro – Catanduva/SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/catanduva ou diretamente na unidade.

Foto – Divulgação