Seminário discute Combate a Violência Contra a Mulher

Na semana em que comemora-se o Dia Internacional de Combate a Violência contra a Mulher, em 25 de novembro, um seminário pretende discutir o assunto de forma global e com a participação efetiva da sociedade. No próximo dia 24, o Anfiteatro da Central FIPA receberá o encontro “Quebrando o Silêncio – Seminário Internacional de Combate a Violência Contra a Mulher”.

De acordo com o cronograma do evento, três palestrantes vão abordar o tema. A primeira será a advogada Sissyane Rodrigues, que ministrará palestra com o tema “Quebrando o Silêncio”. A segunda palestra do dia será com a professora Sandra Martins, que falará sobre o tema: O Estado e a Escola no combate a violência contra a mulher.

Por fim, a terceira palestra será com a militante feminista Maria Carolina, que falará sobre “O panorama da violência doméstica no Brasil”.

O Seminário tem início às 18h30 e é realizado em parceria pelo Rotaract Club de Catanduva Norte, Clube Soroptimista Internacional de Catanduva e o Conselho da Mulher Empresária (do Sincomércio de Catanduva).

Serviço

Seminário Internacional de Combate a Violência contra a Mulher

Data – 24/11/2018

Início – 18h30

Local – Anfiteatro da Central FIPA – R. Treze de Maio, 1064 – Centro

Catanduva-SP

Evento gratuito

Da Redação

Foto – Divulgação