Semdert oferece cursos gratuitos de cuidador e jardinagem

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert) e Secretaria Municipal de Educação, oferecem cursos gratuitos de qualificação profissional para 2019. Inicialmente, são disponibilizadas vagas para Cuidador de Idosos e Jardinagem e Floricultura.

As inscrições devem ser feitas no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Francisco Felipeli Filho, no Jardim Eldorado. Para participar, o interessado deve ter mais de 18 anos. É necessária a apresentação de documentos pessoas (RG e CPF). O horário de atendimento é das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Fábio Rinaldi Manzano, é importante que cada um dos cursos tenha, no mínimo, 20 pessoas inscritas. “Ao buscar a qualificação, o profissional obtém um importante diferencial em relação a outras pessoas da área, muito importante no mercado de trabalho”, disse.

As aulas têm início em 7 de janeiro, no CAIC, nos períodos da manhã, para Jardinagem e Floricultura, e noite, para Cuidador de Idosos. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3525-2425 ou 3531-9150.

Serviço

O CEU Eldorado está localizado na rua Iracemápolis, 335. As inscrições devem ser feitas no local. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 18h. Importante levar os documentos pessoais.

Da Redação

Foto – Divulgação