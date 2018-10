Semana Senac da Inclusão e Diversidade propõe sensibilização e reflexão sobre cultura inclusiva

O Senac Catanduva recebe, de 22 a 24 de outubro, a Semana Senac da Inclusão e Diversidade 2018. A programação é totalmente gratuita e conta com oficinas e peças teatrais para disseminar a cultura inclusiva e levar ao público uma reflexão sobre o respeito às diferenças.

O evento é uma iniciativa do Senac São Paulo e acontece em mais de 30 unidades na capital e no interior do Estado. Neste ano, o debate promete tratar de questões sobre deficiência intelectual e, ainda, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que comemora 70 anos.

Uma das oficinas apresentará jogos esportivos que foram adaptados exclusivamente para a participação de pessoas com deficiência e, na outra, o público aprenderá a fazer automaquiagem drag, para aprender mais sobre esta arte de construção de personagens.

A peça teatral Veja com Outros Olhos propõe ao público entender, por meio do olhar de um garoto autista, a deficiência intelectual sem preconceito, excluindo barreiras impostas no convívio com a sociedade.

Segundo o gerente do Senac Catanduva, Murillo Michel, as atividades promovem sensibilização e diálogo sobre a luta por igualdade e equiparação de oportunidades para as pessoas com deficiência. “Nossa missão é influenciar na construção de valores e nas atitudes favoráveis a uma sociedade possível para todos e todas”, conclui.

Para conferir a programação completa e fazer inscrição, acesse o Portal Senac www.sp.senac.br/catanduva.

Serviço:

Semana Senac da Inclusão e Diversidade

Data: de 22 a 24 de outubro de 2018

Programação:

Apresentação teatral: Veja com Outros Olhos

Data: 22 de outubro de 2018

Horário: das 19 às 22 horas

Oficina: Jogos Esportivos Adaptados para a Pessoa com Deficiência

Data: 23 de outubro de 2018

Horário: das 17 às 20 horas

Oficina: Maquiagem – arte drag

Data: 24 de outubro de 2018

Horário: das 15 às 18 horas

Inscrições: www.sp.senac.br/catanduva

Participação gratuita

Local: Senac Catanduva

Endereço: Rua Santos – 300 – Centro – Catanduva/SP

Da Redação

Foto – Divulgação