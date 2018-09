Semana Nacional de Trânsito: Motoristas recebem ações de segurança viária em Rio Preto

Na sexta-feira, 21, e na quinta-feira, 27, a AB Triângulo do Sol realizará ações de segurança viária para motoristas em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Polícia Rodoviária Estadual, São Francisco Saúde e Sest Senat. O objetivo da campanha é alertar as pessoas sobre a importância dos cuidados com a saúde pessoal para evitar acidentes e divulgar a Semana Nacional de Trânsito.

Durante as atividades, serão oferecidos aos participantes: exames de glicemia, aferições da pressão arterial, orientações de segurança viária, materiais educativos sobre o tema e brindes.

SERVIÇO

Usuário na Via | Semana Nacional de Trânsito – São José do Rio Preto

Data: 21/09/2018

Horário: das 8h às 12h

Local: Base da Polícia Rodoviária Estadual, localizada no km 443,700 da SP-310 (pista Sul)

Usuário na Via | Semana Nacional de Trânsito – Araraquara

Data: 27/09/2018

Horário: das 9h às 13h

Local: Posto Pau Seco, localizado no km 277 da SP-310 (pista Norte)

Sobre a Semana Nacional de Trânsito

Anualmente, entre os dias 18 e 25 de setembro, comemora-se a Semana Nacional de Trânsito (SNT), campanha que visa mobilizar a sociedade para um trânsito mais seguro. Em apoio à edição 2018, a AB Triângulo do Sol planejou mais de 20 ações, que serão realizadas entre 12 e 28 de setembro, às margens das rodovias sob concessão e nos municípios lindeiros.

O mote da SNT 2018, “Nós somos o trânsito”, segue o do Maio Amarelo e tem o propósito de chamar a atenção sobre a importância da mudança de atitude nos deslocamentos, evidenciar que as mortes causadas por acidentes de trânsito precisam ser freadas e lembrar que cada um é responsável por mudar esse cenário adotando novos comportamentos.

Assim como em 2017, o tema desse ano propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações e propõe uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro.

Números de mortes

O trânsito produz quase a mesma quantidade de vítimas/hora que a violência por agressões no Brasil. Estudos recentes do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) revelam que o número de mortes causadas por armas de fogo, objetos cortantes e agressões em geral, entre 2011 e 2015, vitimou fatalmente cerca de 260 mil pessoas no país. No mesmo período considerado pelo levantamento, foram registradas cerca de 210 mil mortes em acidentes de trânsito, o que corresponde a cinco mortes por hora, ou uma morte a cada 12 minutos.

Da Redação

Foto – Divulgação