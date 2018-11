Semana da Consciência Negra tem “Ubuntu” entre dias 17 e 24

A Prefeitura de Catanduva participa, de 17 a 24 de novembro, da segunda edição da Mostra Ubuntu – A África em Nós. Durante a semana, serão realizadas atividades na Estação Cultura, Pinacoteca Municipal, Centro Cultural, Sesc Catanduva, Praça 9 de Julho, nos Centros de Assistência Social (Cras) e na escola Dinorah Silveira Borges.

A realização é da Prefeitura de Catanduva, por meio das Secretarias de Cultura, Educação e Assistência Social, Sesc, RB Produções Artísticas, Leandro Costa Fotografia e Movimento Negro de Catanduva.

A programação evidencia a cultura negra por meio de diversas expressões artísticas e proporcionará amplo espaço para reflexão, valoração da vivência e cultura afro-brasileira, além de estimular o movimento negro em Catanduva. As atividades são direcionadas a diferentes públicos.

“As atividades são desenvolvidas em parceria com a sociedade civil e privilegiam a cultura negra, promovendo espaço de debates, reflexão e conscientização sobre a importância do povo e da cultura africana, assim como o impacto que tiveram na identidade da cultura brasileira”, explica a secretária de Cultura.

Estão previstas exposição fotográfica, contações de história, performances, rodas de conversa, samba e capoeira, desfile afro, palestras, além de oficinas de gastronomia, turbantes, bonecas abayomi, pintura corporal africana e contas de orixás.

“Essa é uma luta de todos nós. Nessa edição, conseguimos legitimar as ações em parceria com o Movimento Negro, que foi criado a partir das ações da Ubuntu no ano passado”, frisa Rafael Back, um dos idealizadores da mostra.

“O Movimento Negro de Catanduva nasceu da Mostra Ubuntu, no ano passado, e conta com cerca de 25 pessoas. Foi criado a partir da necessidade de se ter uma representatividade para a comunidade negra catanduvense. O grupo se reúne para estudos e debate temas como racismo, empregabilidade, cotas, segurança, ascensão econômica e profissional”, conta Taíse Braz, membro do MNC.

A Mostra Ubuntu será realizada de 17 a 24 de novembro e tem entrada gratuita.

