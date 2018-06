Sem atingir meta, Catanduva prorroga campanha de vacinação

A Secretaria de Saúde anunciou a prorrogação da Campanha de Vacinação contra Influenza por mais uma semana, até a próxima sexta-feira, dia 22. A medida atende a recomendação do Ministério da Saúde e foi tomada frente à dificuldade em atingir a meta de vacinar 90% do público-alvo.

De acordo com prévia divulgada pela secretaria, 21.616 doses da vacina foram aplicadas em pessoas que fazem parte do grupo prioritário, o equivalente a 74% de cobertura vacinal. Os números correspondem à vacinação registrada do começo da campanha, em 23 de abril, até a última quinta-feira, dia 14 de junho.

Foram vacinadas apenas 54% de gestantes e 59% de crianças, de seis meses a menores de cinco anos. A procura também é baixa entre mulheres no período pós-parto e idosos, dos quais apenas 66% e 77% se vacinaram, respectivamente. Entre trabalhadores da saúde, a procura pela vacina foi melhor, com 84% vacinados.

Nessa nova fase da campanha, as doses da vacina poderão ser ofertadas a crianças de cinco a nove anos e para adultos, de 50 a 59 anos.

Boletim

Catanduva e região somam 73 diagnósticos confirmados de Influenza. Do começo do ano até agora, quatro pessoas morreram em decorrência do vírus da gripe A. As vítimas são de Paraíso, Ariranha, Potirendaba e Pindorama. No total, 17 casos estão sendo investigados e 103 exames deram resultado negativo para o vírus da gripe.

Da Redação

Foto – Divulgação