Segunda sessão do mês de outubro possui 8 proposituras para serem votadas

A 73ª Sessão Ordinária, que será realizada nesta terça-feira, 16 de outubro, possui na pauta 08 proposituras para serem votadas.

Também fará uso da Tribuna o Sr. Edson Andrella, Diretor Superintendente do IPMC – Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva, para prestar esclarecimentos referente ao P.L.C. nº 065/18, o convite foi feito pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

A abertura da reunião está prevista para às 17h30m.

Confira abaixo a Ordem do Dia:

Projetos em 1ª Discussão

1- P.L. nº 061/2018, do edil Amarildo Davoli, dando nova redação ao artigo 4º da Lei nº 4.171, de 29 de dezembro de 2005, para aplicar valores tributários, mantendo a redação dos dispositivos de caráter disciplinatório, estabelecidos pelo Poder Executivo, e dando outras providências.

2- P.L. nº 062/2018, do Sr. Prefeito Municipal, revogando a Lei nº 5.911, de 29 de dezembro de 2017.

3- P.L.C. nº 057/2018, do Sr. Prefeito Municipal, dispondo sobre investidura em área de imóvel público, na forma especificada.

4- P.L.C. nº 065/2018, do Sr. Prefeito Municipal, alterando dispositivos na Lei Complementar nº 0127, de 24 de setembro de 1999 e da Lei Complementar nº 0771, de 26 de agosto de 2015.

5- P.L.C. nº 066/2018, do edil Enfermeiro Ari, dando nova redação ao parágrafo único, do artigo 12, da Lei Complementar nº 0458, de 25 de novembro de 2008.

6- P.L.C. nº 067/2018, do Sr. Prefeito Municipal, dispondo sobre a criação de cargos na Administração Pública Municipal e dando outras providências.

7- P.L.C. nº 068/2018, do Sr. Prefeito Municipal, dispondo sobre o regime de dedicação dos agentes políticos, inclusive Secretários Municipais.

Discussão Única

1- Veto nº 013/2018, do Sr. Prefeito Municipal, ao Autógrafo nº 7.096, de 21 de agosto de 2018, projeto de lei nº 050/2018, do edil Wilson Paraná, que declara de valor Histórico e Cultural para o Município e determina o Tombamento do Viaduto Santo Alfredo localizado na Rua Sete de Setembro, que passa sobre os trilhos ferroviários entre a Rua Rio de Janeiro e a Rua São Paulo e dá outras providências.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Câmara Municipal