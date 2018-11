Seguem em ritmo acelerado as obras na Radioterapia/HCC

No início desta semana foi instalada no Serviço de Radioterapia/HCC a estrutura de cobertura da passarela de interligação entre o setor e o Hospital Emílio Carlos. A estrutura metálica, com mais de 10 metros de extensão, proporcionará aos pacientes, acompanhantes, funcionários e médicos maior comodidade no deslocamento e proteção contra intempéries.

Além disso, os funcionários da empresa Susman – Construção e Manutenção iniciaram o processo de delimitação da jardinagem e pavimentação do lado esquerdo do Serviço – antes executado do lado direito.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria FPA