Secretário nacional do Ministério da Saúde visita HEC e HCC e anuncia liberação de verba

A Fundação Padre Albino recebeu dia 19 de março último o secretário nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde, Dr. Rogério Abdalla, e assessores. A visita foi um convite do deputado federal Dr. Sinval Malheiros (Podemos), que o acompanhou. O secretário e equipe visitaram as dependências do Hospital Emílio Carlos e do Serviço de Radioterapia que, finalizado, possibilitará a implantação do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.

Na visita à Radioterapia, o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, entregou ao Dr. Rogério o certificado de “Amigo do HCC” e uma relíquia de Padre Albino. Amarante agradeceu e destacou a grande ajuda do Dr. Sinval ao Hospital de Câncer de Catanduva, que não só beneficiará Catanduva, mas também 18 cidades da região.

O deputado Dr. Sinval lembrou que conheceu Padre Albino quando cursava o 5º ano de medicina em Catanduva e destacou o trabalho gratuito da diretoria da Fundação – “ninguém tem salário; é amor puro”, ressaltou. Salientou a amizade e o companheirismo do Dr. Rogério Abdalla, que priorizou ajudar Catanduva e a Fundação Padre Albino.

Já Dr. Rogério Abdalla afirmou que Padre Albino era um gestor e anunciou seu apoio a Catanduva por intermédio do deputado Dr. Sinval. “Vou caminhar junto com vocês”, destacou. Citou que o HCC vai ser referência para toda a região e elogiou o trabalho e a conduta do deputado Dr. Sinval. “Excelente deputado, excelente gestor; ele vai surpreender a todos vocês”, apontou.

Agradecendo a visita, Dr. Amarante anunciou que Dr. Rogério Abdalla autorizou a liberação, ao Hospital Emílio Carlos, da verba R$ 3.500.000,00, emenda do Dr. Sinval, que possibilitará a aquisição de um tomógrafo, o que a Fundação não tinha condições de fazê-lo agora. “O tomógrafo é fundamental para a Radioterapia”, considerou Dr. Amarante.

O reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, entregou ao Dr. Rogério algumas necessidades da Fundação Padre Albino nas áreas da saúde e educação e o secretário do Ministério da Saúde recebeu ainda cópia da documentação de licença de importação do acelerador linear, que aguarda liberação pelo porto seco, em Barueri. Dr. Rogério se comprometeu a ajudar na liberação do aparelho, que foi desembarcado dia 05 de janeiro último no porto de Santos.

Natural de Cruzeiro (SP), Rogério Luiz Zeraik Abdalla possui experiência na área de gestão pública. Exerceu diversos cargos na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) durante os últimos dez anos. Assumiu interinamente todas as diretorias da Conab, entre elas a de diretor de Gestão de Pessoas. Em alguns momentos, inclusive, respondeu pela presidência interina do órgão. O secretário participou, ao longo de sua carreira, de diversos cursos em áreas como planejamento estratégico, gestão de equipe de trabalho, teoria geral de contratos, ética profissional e de convivência.

Da Redação

Foto – Assessoria/FPA