Secretaria de Saúde registra 5,5 mil faltas de pacientes a consultas em 2017

A Secretaria de Saúde de Catanduva registrou 5.492 faltas de pacientes a consultas médicas agendadas pela central de regulação, em 2017. O número representa 19% de ausências em atendimentos a diversas especialidades, condição que acarretou prejuízo de R$ 54,4 mil do valor empenhado para a finalidade.

De acordo com o setor, ao longo do ano, foram agendadas 29.668 consultas com especialistas. O não aproveitamento de uma vaga para consulta médica gera maior espera a quem aguarda atendimento na rede pública.

“Se os pacientes tivessem consciência do prejuízo que as faltas ocasionam e avisassem as unidades com pelo menos 72 horas de antecedência, a consulta seria disponibilizada ao próximo paciente da fila de espera”, ressalta a diretora do Departamento Técnico da Saúde, Angélica Fréu.

Para tentar mudar essa realidade, a Secretaria de Saúde promove campanha contínua. Na tentativa de reduzir faltas de pacientes, as equipes das unidades de saúde conversam sobre o assunto com os usuários e distribuem material informativo.

O conteúdo é um estímulo à cidadania, com orientação para que o paciente desmarque o procedimento com três dias de antecedência, quando não puder comparecer à consulta ou exame.

