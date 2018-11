Secretaria de Saúde realiza campanha para testes rápidos de HIV e sífilis

A Prefeitura de Catanduva programou uma série de atividades em alusão ao Dia Mundial de Luta contra Aids, celebrado neste sábado, dia 1º. Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Saúde desenvolve a Campanha Fique Sabendo, que visa estimular a realização de testes de HIV e sífilis.

O exame é rápido, sigiloso, feito por meio da coleta de uma gota de sangue, colhida na ponta do dedo. O resultado do teste sai em até 30 minutos.

A ação teve início nesta quinta-feira, dia 29, e segue até o dia 7 de dezembro. No período, a intenção é estimular o diagnóstico precoce dessas doenças, atendendo a população em geral, principalmente pessoas que nunca fizeram esse tipo de exame.

Na abertura da campanha, a equipe multidisciplinar do programa municipal IST/Aids está com um plantão de atendimento no Garden Catanduva Shopping. No local, são realizados testes rápidos e orientações aos frequentadores, das 10 às 22 horas.

Durante a ação, os exames serão ofertados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Programas de Saúde da Família (PSFs) e no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

Prevenção

Para 1º de dezembro, a Secretaria de Saúde preparou uma programação alusiva ao tema. O evento será no período da manhã, na praça Monsenhor Albino, em frente à Igreja Matriz. Haverá aferição de pressão arterial, glicemia capilar, avaliação nutricional e física. Todas as atividades serão acompanhadas por profissionais.

Imagem: Divulgação – IST/Aids