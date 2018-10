Secretaria de Saúde faz testes rápidos de sífilis neste sábado

Catanduva celebra o Dia Nacional de Combate à Sífilis com a oferta de testes rápidos para a doença neste sábado, dia 20. O atendimento será no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), das 8 às 12 horas, que fica junto ao Programa DST/Aids, na rua Paraíba esquina com a rua Pará, no Centro.

O exame é rápido e sigiloso, realizado através da coleta de uma gota de sangue, colhida na ponta do dedo e o resultado sai em até 30 minutos. No local também serão realizados testes de HIV.

A ação idealizada pela Secretaria Municipal de Saúde faz parte das estratégias adotadas pela equipe do Programa Municipal DST/Aids para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. O trabalho tem sido intensificado em outubro, estimulando a conscientização sobre prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a realização de exames.

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico do setor, Catanduva confirmou 102 casos de sífilis do começo do ano até setembro. Desse total, 74 são do tipo adquirida/não especificada, 26 diagnósticos de sífilis em gestantes e dois casos de sífilis congênita, passada de mãe para filho durante a gestação.

Doença

A transmissão da sífilis se dá principalmente por relações sexuais, assim como por transfusão de sangue ou contato direto com sangue contaminado, ou ainda, no caso da sífilis congênita, por via vertical da gestante para o filho. Essa última é uma das formas mais graves, pois pode causar má formação no feto.

A sífilis congênita persiste no Brasil com uma taxa de 4,7 casos por mil nascidos vivos. Já no caso da sífilis em gestantes, a taxa chega a 7,4 casos para cada mil nascidos vivos, segundo dados do Ministério da Saúde.

Da Redação

Foto – Divulgação