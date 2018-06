Secretaria de Saúde divulga boletim com casos de Influenza

A Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva divulgou boletim atualizado de Influenza na região, nesta quinta-feira, dia 14. De acordo com a planilha, foram 193 notificações da doença do começo do ano até agora. Dessas, foram 53 confirmações para Influenza A H1N1, além de 18 casos positivos do subtipo A H3/sazonal e dois de Influenza B.

No total, 103 exames deram resultado negativo para o vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ainda, 17 casos estão sendo investigados. No período, quatro mortes foram provocadas pelo vírus da gripe A, com vítimas de Paraíso, Ariranha, Potirendaba e Pindorama. A vigilância é realizada por meio de monitoramento a partir de pacientes internados.

