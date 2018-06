Secretaria de Saúde confirma terceira morte por gripe A H1N1

A Secretaria de Saúde de Catanduva confirma a terceira morte por A H1N1 na região. O óbito foi registrado nesta sexta-feira, dia 8 de junho. A vítima é um idoso, de 64 anos, morador de Potirendaba. Ele estava internado no Hospital Unimed em Catanduva e não resistiu a complicações da doença.

O caso foi notificado à secretaria no dia 29 de maio. O paciente foi submetido a exame e diagnosticado com o vírus da gripe. De acordo com boletim epidemiológico, outras duas pessoas morreram em decorrência do sorotipo A H1N1. As vítimas moravam em Paraíso e Ariranha.

Balanço atualizado pela Secretaria na última quarta-feira (6) aponta para 155 notificações por influenza na região. No total, são 81 registros em Catanduva e 74 em cidades da região. Do começo do ao até agora, foram confirmados 47 casos da doença nessas cidades.

A maioria dos diagnósticos positivos, 34 no total, é referente ao vírus A H1N1. Só em Catanduva são 15 casos, seguida por Itajobi (03), Pindorama (03), Tabapuã (02), Monte Azul Paulista (02), Novais (02), Ariranha (01), Catiguá (01), Embaúba (01), Novo Horizonte (01), Pirangi (01), Paraíso (01) e Potirendaba (01). Em seguida, há maior incidência do sorotipo A H3/sazonal, com casos em Catanduva (04), Borborema (01), Fernando Prestes (03), Itajobi (02) e Santa Adélia (01).

Além de dois casos de Influenza B, sendo um de Catanduva e outro morador que estava em Campos do Jordão quando registrou a doença. São contabilizados 77 exames com resultado negativo para doença e outros 31 estão sendo investigados.

Da Redação

Foto – Divulgação