Secretaria de Cultura abre mais de 500 vagas para Oficinas Culturais

Foram abertas mais 513 vagas para novas turmas de cursos das Oficinas Culturais do segundo semestre. As inscrições serão oferecidas pela Secretaria Municipal de Cultura a partir de segunda-feira, dia 16 de julho.

De acordo com a secretária de Cultura, Cris Anovazzi, há vagas para cursos de dança, música, artesanato, artes plásticas e artes cênicas, além de outras áreas das Oficinas Culturais. Ao todo, serão 106 turmas contempladas em 57 oficinas diferentes.

“Para melhor atender à demanda, trabalhamos para acrescer novas turmas às arte-oficinas. Esta é a primeira vez que disponibilizamos vagas adicionais para o segundo semestre, oferecendo mais uma oportunidade para quem deseja integrar o projeto da Estação Cultura”, disse a secretária.

Para a inscrição, o interessado deve apresentar cópias do RG e CPF, ou da certidão de nascimento no caso de crianças que não tenham documentação, cópia do comprovante de residência e uma foto 3×4. Em troca, o aluno deve doar duas caixas de leite para cada curso pretendido. As inscrições vão até o dia 20 deste mês.

O alimento arrecadado será entregue ao Fundo Social de Solidariedade.

Serviço

As inscrições para as Oficinas Culturais serão realizadas de 16 a 20 de julho, das 8 às 20 horas, na Estação Cultura ‘Deca Ruette’. O espaço está localizado na rua Rio de Janeiro, 100. Informações pelos telefones (17) 3531-5106 e 3531-5107.

Oficinas

Dança: 200 vagas, 16 turmas, 11 arte-oficinas

Música: 160 vagas, 38 turmas, 13 arte-oficinas

Artesanato: 70 vagas, 29 turmas, 19 arte-oficinas

Artes Plásticas: 33 vagas, 15 turmas, 9 arte-oficinas

Artes Cênicas: 30 vagas, 2 turmas, 2 arte-oficinas

Outros: 20 vagas, 6 turmas, 3 arte-oficinas

Da Redação

Foto – Arquivo