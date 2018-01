Secretaria da Cultura do Estado contempla 15 projetos do ProAC na Região

2017 foi um ano importante para o ProAC Editais, programa da Secretaria da Cultura do Estado que tem o objetivo de fomentar e difundir a produção artística em diferentes linguagens. Foram lançados 43 editais em 12 segmentos artísticos/culturais em 2017. O programa distribuiu 416 prêmios no ano, um aumento de 11% em relação a 2016. Em geral, o valor dos prêmios subiu 13% do ano anterior para este, totalizando R$ 34 milhões. Na região de São José do Rio Preto, foram 15 projetos contemplados.

A iniciativa também apresentou algumas novidades em 2017: o lançamento dos Editais de Preservação e Difusão de Arquivo, com prêmios de R$ 50 mil reais cada e a ampliação do prêmio para os Editais de Literatura, que passou de R$ 10 mil para R$ 25 mil cada, com a proposta para criação e publicação das obras. Para adaptar o ProAC a diferentes públicos-alvo, também foram feitas alterações nos Editais de Primeiras Obras de Teatro e Dança, que agora atendem a proponentes de 18 a 29 anos.

No início de 2017, o ProAC realizou também um chamamento público de entidades artísticas, que puderam indicar profissionais para fazerem parte das comissões de seleção de projetos do programa durante o ano. Foram selecionados 215 membros, que tiveram a tarefa de analisar as mais de 5 mil propostas que foram inscritas no ProAC Editais.

Para o ano que vem, a expectativa é de ainda mais melhorias dos editais, que foram avaliados e aprimorados após consulta pública, na qual foram registradas mais de 800 sugestões. O lançamento dos editais de 2018 do ProAC está previsto para abril.

