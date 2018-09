Sebrae Aqui de Catanduva realiza mais de dois mil atendimentos

O Sebrae Aqui de Catanduva realizou mais de dois atendimentos em menos de um ano de funcionamento. Inaugurado em 20 de outubro de 2017, foram realizados 2.128 atendimentos individuais e 137 coletivos até 21 de setembro. O posto de atendimento ajuda a tirar dúvidas tanto de quem planeja a abertura do próprio negócio quanto empresários em busca de melhorias na empresa.

O Sebrae Aqui de Catanduva faz parte da estratégia de expansão de atendimento presencial do Sebrae-SP com o objetivo de fortalecer a economia e estimular o empreendedorismo local. No local já foram realizados cursos e oficinas de formalização, inovação, crédito, fluxo de caixa, motivação de equipe, vendas e como se tornar um Microempreendedor Individual (MEI). Também estão previstos cursos de formação de preço e controle financeiro.

O Sebrae Aqui funciona em parceria do Sebrae-SP com a Prefeitura Municipal de Catanduva, Associação Comercial e Industrial de Catanduva, Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva e Sindicado Rural de Catanduva. A unidade fica localizada na Avenida Comendador Antonio Stocco, 537, no Poupatempo. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

