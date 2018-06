Saúde faz busca ativa a doenças dos ‘Três Bichos’ em escolas

A Secretaria de Saúde, iniciou a busca ativa por hanseníase, tracoma e geohelmintíase (verminoses) em escolas do município. A etapa faz parte da Campanha Nacional de Diagnóstico e Prevenção intitulada de Três Bichos. O objetivo é promover o tratamento mais precoce das doenças.

A Vigilância Epidemiológica realiza atividades de prevenção e diagnósticos que contemplam alunos das escolas Lázara Antoninha Milhorança, no Jardim Salles, Coronel Pedro da Motta, no Gabriel Hernandes, e Luzia Gradella, no Nova Catanduva. A campanha tem como público-alvo crianças de cinco a 14 anos de idade. Cerca de 870 alunos devem ser examinados.

Durante as ações, as crianças recebem tratamento de verminoses e são consultadas para verificação de possível tracoma, doença que tem manifestação ocular. Em caso de alteração no exame, haverá tratamento imediato.

Para análise da hanseníase, os pais deverão preencher ficha de autorização, com as devidas anotações, dentre elas, se a criança tem algum tipo de mancha no corpo da criança para o encaminhamento a diagnóstico em uma unidade de saúde.

Imagem: Comunicação/Prefeitura de Catanduva