Santos, Grêmio e Botafogo tentam ir à semifinal da Libertadores

Santos x Barcelona de Guayaquil e Grêmio x Botafogo são jogos decisivos para os três times brasileiros pela Taça Libertadores, na noite desta quarta-feira (2): na melhor das hipóteses, dois deles seguirão na disputa, classificados para as semifinais e, na pior, apenas um irá adiante, em mais uma etapa da luta pelo título.

Os dois jogos das quartas de final vão começar às 21h45. O Santos empatou com o Barcelona, no Equador, por 1×1, na primeira partida, e se manteve como único invicto da competição. Por isso, como gol fora de casa é critério de desempate, agora o time paulista se classifica com um empate de 0x0 ou vitória por qualquer placar na Vila Belmiro. Se houver novo empate de 1×1, a decisão será nos pênaltis. Os equatorianos só se classificam se vencerem o jogo ou empatarem ao menos por dois gols.

Em Porto Alegre, o Grêmio só irá direto às semifinais se vencer o jogo. Como a primeira partida, no Rio, foi 0x0, vitória fora de casa ou empate por qualquer placar classificam o Botafogo. Mas um novo 0x0 leva a decisão para os pênaltis.

Na Argentina, a situação se repete nas outras duas partidas da rodada, com três clubes argentinos em ação, um deles contra um boliviano e os outros dois se enfrentando pelas vaga de semifinalista: River Plate x Jorge Wilstermann e Lanus x San Lorenzo. Nos jogos de ida, Wilstermann e San Lorenzo venceram por 3×0 e 2×0, respectivamente; agora, vão jogar por empate ou vitória simples.

A noitada de futebol também terá mais uma rodada da Copa Sul-Americana, com quatro times brasileiros em ação. Os jogos são: Ponte Preta x Sport; Flamengo x Chapecoense; Racing Club (ARG) x Corinthians. Também vão jogar Estudiantes (ARG) x Nacional (PAR) e Junior (COL) x Cerro Porteño (PAR). Nesta quinta-feira (21), o Fluminense enfrenta a LDU, no Equador.

O Sport tem vantagem contra a Ponte Preta, por ter vencido em casa por 3×1: agora, pode empatar e até perder por um gol de diferença. O Flamengo empatou em 0x0 com a Chapecoense o jogo de ida e agora, em casa, precisa vencer por uma vitória simples ou empatar com marcação de gols. Outro 0x0 obriga à decisão nos pênaltis. O Corinthians empatou em casa com o Racing Club por 1×1 e, nesta segunda partida, terá que vencer na Argentina ou empatar pelo menos por dois gols para seguir na disputa. Vitória ou empate de 0x0 classifica o Racing. Novo empate de 1×1 terá decisão por pênaltis.

Jorge Wamburg – Repórter da Rádio Nacional