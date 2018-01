Sampaio Correia vence Uninassau com tranquilidade na estreia da LBF

A versão 2018 do Sampaio Basquete vem para brigar. Com uma atuação bastante eficiente e gritos da torcida de que “O campeão voltou”, a equipe maranhense começou a LBF CAIXA com a vitória por 87 a 73 sobre a Uninassau. A ala-pivô Vitória Marcelino foi a principal destaque da partida, vindo do banco para registrar 20 pontos, 6 rebotes e 77% de aproveitamento. A maior pontuadora da partida foi Ineidis Casanova, com 26 pontos, que também adicionou 6 assistências e 3 rebotes.

Após um primeiro período bastante igual, que terminou empatado a 16 pontos, a superioridade das donas da casa apareceu no segundo quarto da partida, quando registrou parcial 31×15. Sampaio também dominou um terceiro quarto acirrado (23×21) e até pode perder o último período (17×21) que a vantagem ainda assim permaneceu.

A equipe maranhense foi bastante eficiente, com 61,7% nos arremessos gerais e 58% da linha dos três pontos. Além da ótima atuação de Vitória, a ala Joice Coelho, que também veio do banco, fez 12 pontos com um perfeito 100% de aproveitamento. A armadora norte-americana Briahanna Jackson, que chegou ontem ao Brasil, já pareceu estar muito a vontade no novo país – contribuiu com 17 pontos e 3 rebotes antes de sair de quadra sentindo dores musculares.

Destaque do Sampaio, Vitória Marcelino creditou sua boa atuação à equipe. “Todo mundo marcou bem, atacou, passou as bolas que eu consegui converter. Pra estreia, a gente fez um ótimo trabalho, oscilou poucas vezes. Começar com o pé direito é muito importante, falou a ala-pivô.

“O time, apesar de pouco tempo de treino, fez uma ótima estreia. Jogamos de forma bem coletiva, tanto ofensiva quanto defensivamente. As meninas vão crescer mais ainda. Estou muito feliz com essa estreia. Foi uma grata surpresa.”, disse Virgil Lopez.

Maior pontuadora do jogo, Casanova já pensa no próximo compromisso da equipe. “Sentimos um pouco o primeiro jogo, a estreia, fora de casa e com um time muito renovado. A tendência é que a gente já apresente um desempenho melhor no domingo. Mas esperamos o ginásio cheio para nos ajudar contra o time do Campinas. Será um jogo complicado, mas tenho certeza que a torcida fará a diferença em nosso favor”, disse a cubana.

O próximo compromisso de ambos é no próximo domingo. Sampaio recebe o Funvic/Ituano, ás 11h, enquanto a Uninassau encara 0 Vera Cruz Campinas ás 18h, ambos com transmissão pela LBF LIVE.

Foto: Paulo de Tarso Jr/Sampaio Basquete