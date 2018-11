SAEC disponibiliza pontos para entrega de recicláveis

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) disponibiliza 30 pontos de entrega voluntária de recicláveis. Os equipamentos são de responsabilidade da Florestana – empresa que administra o serviço de coleta domiciliar na cidade. A intenção é facilitar a população na separação do lixo orgânico e reciclável, diminuindo a quantidade de matéria despejada no aterro sanitário tendo, como resultado, a preservação do meio ambiente.

Os PEVs, como são denominados, são grandes tambores, colocados em locais estratégicos do município. Neles, podem ser depositados – em qualquer dia da semana – todos os tipos de recicláveis: plásticos, papéis, metais e vidros (estes devem ser limpos e embalados adequadamente para que não haja riscos de ferimento durante o manuseio e os mesmos não percam seu valor comercial).

Este trabalho é realizado paralelamente à coleta de lixo orgânica e reciclável, que ocorre diariamente no município – de acordo com o cronograma pré-estabelecido pela empresa prestadora do serviço. Cada setor é visitado três vezes na semana para o recolhimento do lixo doméstico; já o caminhão da coleta seletiva passa uma vez na semana – inclusive, recolhendo os resíduos dos PEVs.

“O morador pode fazer a separação em sua casa e deixar o material em local apropriado até a passagem do caminhão pelo bairro. Depois, esse resíduo é destinado à Cooperativa Recicla Catanduva, que faz a triagem e a venda do material, gerando renda a várias famílias”, informa a Superintendência.

Os dias e horários da coleta de recicláveis são disponibilizados no site da SAEC (www.saec.sp.gov.br). Basta clicar na imagem “Coleta Seletiva”, no canto inferior direito da tela. Em aparelho smartphone, o link está no fim da página principal.

Vandalismo

Recentemente, um dos PEVs instalados pela Florestana foi alvo de vandalismo. O equipamento, localizado frente a uma unidade básica de saúde, no Parque Flamingo, foi completamente destruído pelo fogo. De acordo com a empresa responsável pela prestação do serviço, a substituição do ponto deve ocorrer em até 60 dias.

“Por conta deste ato de vandalismo, a prestação do serviço precisou ser descontinuada, atingindo diretamente a comunidade, principal prejudicada, e as famílias que tiram deste resíduo sua renda.”

Da Redação

Foto – Divulgação