SAEC abre sindicância para apurar envolvimento de funcionário em furto de canos

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) instaurou sindicância para apurar possível envolvimento de funcionário em furto de canos da autarquia. Os tubos foram encontrados na tarde da quarta-feira, dia 28, em uma propriedade rural próximo ao bairro Km 7. Cerca de 50 metros do material foram apreendidos pela Polícia Civil.

A descoberta foi motivada após denúncia anônima recebida pela Superintendência, informando que havia materiais hidráulicos, possivelmente da autarquia, sendo utilizados na propriedade. Ligado a isso, uma pessoa com uniforme da SAEC frequentava habitualmente o local para tratar cavalos. O indivíduo, inclusive, já foi identificado por testemunha.

Acionada, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi até o local e constatou a existência de mais de 300 metros de cano de PVC na propriedade. Parte deles estava enterrada e, de acordo com as condições em que foi encontrada, já há bastante tempo.

Com o registro, feito por meio de vídeos e fotos, foi confirmado até agora que 50 metros de cano são realmente de propriedade da autarquia, conforme apuração do lote dos produtos junto ao Departamento de Compras. Os materiais hidráulicos teriam sido comprados em 2016. A SAEC já providenciou a conferência de lote do restante dos canos que, provavelmente, também seja de propriedade da autarquia.

Ao retornar para o flagrante, a GCM constatou a presença de uma testemunha que confirmou a informação de que um funcionário da SAEC seria o responsável pela área, alugando o espaço para proprietários de cavalos. Porém, o suspeito não se encontrava no local. O material apreendido passará por perícia e, paralelamente à apuração dos fatos pela SAEC, a Polícia Civil investigará o caso.

Fonte – Assessoria de Imprensa/Saec Catanduva