Rússia atropela a Arábia Saudita no jogo de abertura da Copa do Mundo

A Rússia começou com pé direito sua caminhada na Copa do Mundo em seu país. A equipe goleou a Arábia Saudita, no estádio Luzhniki, na abertura da competição. Os gols foram marcados por Cheryshev (2), Gazinsky, Dzyuba e Golovin.

Com a vitória, a Rússia consegue um bom saldo de gols e aguarda o resultado de Uruguai e Egito para ver se fica em primeiro lugar ao final da rodada. Na próxima rodada, a Rússia enfrenta o Egito e a Arábia Saudita joga contra o Uruguai.

O placar representa a segunda maior goleada em jogos de abertura. O primeiro foi em 1934, quando a Itália venceu os Estados Unidos por 7 a 1.

Rodada

Amanhã, o destaque do segundo dia de Copa do Mundo está no confronto entre Espanha e Portugal, às 15 horas, válido pelo Grupo B. Antes, às 9h, jogam Egito e Uruguai e ao meio-dia, Marrocos e Irã.

Da Redação, com informações da Agência Brasil