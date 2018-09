Rua Caxambu ganha novo pavimento após obras de substituição de redes e ramais de água e esgoto

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) concluiu as melhorias na rua Caxambu, no Conjunto Euclides. A última etapa foi finalizada nesta quarta-feira, dia 12, com a execução de recape do pavimento asfáltico, necessário após as intervenções realizadas na rua para a substituição de redes e ramais de água e esgoto.

As melhorias corrigiram um problema antigo de mau cheiro existente no local, ocasionado por vazamentos de esgotos dos ramais para o interior das galerias de águas pluviais, o que provocava um descontentamento dos moradores. O serviço, feito por etapas, levou cerca de três meses para ser concluído.

Moradora do bairro há 30 anos, Maria Aparecida Menegasso Blasques informou que, desde a substituição das redes e ramais, o mau cheiro acabou. “Antes, precisávamos fechar as portas para almoçar ou jantar. Era muito difícil ficar com a casa aberta. Fora a quantidade de bichos que apareciam. Finalmente, essa situação teve fim. O trabalho está ficando muito bom”, disse.

A vizinha Aparecida de Lourdes Lourenço, que também mora no bairro há 30 anos, comemorou. “Na hora do almoço, a gente precisava se trancar na sala com ventilador ligado. O cheiro era realmente insuportável. Felizmente, isso acabou. Estamos bastante satisfeitos”, reforçou.

De acordo com técnicos da SAEC, o desgaste das manilhas utilizadas na rede e nos ramais domiciliares e os constantes entupimentos da rede podem ter sido os responsáveis pelo escoamento de esgoto para as galerias de águas pluviais, provocando os odores indesejáveis.

A SAEC está programando novas substituições em outras ruas que apresentam os mesmos problemas no Conjunto Euclides.

Da Redação

Foto – Divulgação