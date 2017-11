Rodrigo Rodrigues, atacante do Novorizontino, é convocado para Seleção Paulista

Rodrigo Rodrigues, um dos atuais atacantes da equipe Sub-20 do Grêmio Novorizontino, de 17 anos, é um dos convocados a integrar a Seleção Paulista da categoria, na Copa de Seleções Estaduais de 2017. O campeonato, que é organizado pela CBF, acontecerá do dia 29/11 a 17/12/17. A apresentação dos convocados será no dia 20/11 no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, na cidade de Cotia-SP.

Atualmente integrando a equipe Sub-20 do Novorizontino, esse ano, Rodrigo também atuou no elenco Sub-17, e junto com a equipe, participou do Campeonato Paulista e da Taça BH, que pela primeira vez na história teve a participação do Grêmio Novorizontino no Campeonato. Além disso, Rodrigo teve participação, através de um empréstimo, junto com a equipe do Palmeiras, da 13ª edição do Mundial de Clubes Sub-17, na Espanha, onde fez 5 gols.

Para Rodrigo, o momento é de gratidão: “Graças a Deus pude ter essa conquista em minha carreira. Estou muito feliz. Devo isso ao Novorizontino, que me ajudou, me abriu as portas e sempre me apoiou. Sou muito grato por tudo e espero que possam vir mais conquistas. ”.

Para o Presidente do Novorizontino, Genilson da Rocha Santos, a convocação de Rodrigo traz ainda mais reconhecimento para o clube: “Estamos muito satisfeitos com a convocação do nosso atleta para a seleção Paulista da categoria Sub-20. Isso é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do ano, junto com o professor Willian Sander, e que vem fazendo com que os nossos garotos possam estar adquirindo o melhor do potencial de cada um. Isso nos mostra que estamos no caminho certo, e que esses garotos estão numa linha de trabalho que com certeza, num futuro próximo, estarão dando uma contrapartida excelente ao Novorizontino. ”, finalizou.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino