‘Rock Fest’ tem seis bandas confirmadas para 14 de julho

As atrações para a segunda edição do Rock Fest, especial Mês do Rock, em julho, já estão confirmadas. O evento, realizado no próximo dia 14, no Recinto de Exposições, contará com a participação de seis bandas: Whatever Blues, Osíris, Madrastra, Lóttus, SetteRock e Mother Jo’s House, todas de Catanduva.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, e profissionais do meio musical da cidade. A expectativa dos organizadores é superar a primeira edição do festival, realizado em abril deste ano, durante as comemorações do Centenário de Catanduva.

Além da confirmação das bandas, a programação do Rock Fest conta ainda com espaço reservado para Motoclubes, praça de alimentação, exposição de vinil e de artesanato e acessórios rockers.

“O intuito desta iniciativa é o de contemplar o rock, gênero musical que já fez a cidade ser considerada a capital deste estilo, oferecendo uma variedade de bandas em shows gratuitos. Assim, também fomentamos a atividade junto aos músicos da cidade”, explica a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

Dentre os profissionais que participam na organização, estão quatro músicos catanduvenses: Kleber Mariotti, Pedro Meira, Vivi Sanchez e Juninho Silva. Os artistas participaram de todas as etapas do festival desde a primeira edição.

Os portões serão abertos às 15 horas. O ingresso ao recinto é solidário: um litro de leite longa vida, entregue posteriormente ao Fundo Social de Solidariedade para doações. O evento tem classificação indicativa de 14 anos.

Da Redação

Foto – Divulgação